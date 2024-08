Preta Gil atualiza estado de saúde após volta do câncer: 'Momento de me recuperar em casa' - O Liberal

Preta Gil anunciou que está em casa, depois do primeiro ciclo do tratamento de quimioterapia, após descobrir que o câncer retornou em quatro áreas do corpo

Preta Gil anunciou nesta segunda-feira, 26, que está em casa, depois do primeiro ciclo do tratamento de quimioterapia, após descobrir que o câncer retornou em quatro áreas do corpo. A cantora compartilhou a notícia em suas redes sociais ao lado do filho, Francisco.

“Hora de voltar para casa. Primeiro ciclo concluído com sucesso”, escreveu Preta em suas redes sociais, tranquilizando seus seguidores. Ela postou um vídeo saindo do hospital e ressaltou a importância de continuar o cuidado em casa.

“Agora é o momento de se recuperar em casa: cuidar da saúde, alimentar-se bem, descansar, fazer exercícios, e passar tempo com meu filho, com muito amor”, declarou a cantora.

Em casa, ela foi recebida por amigos, entre eles, a cantora Ivete Sangalo.

Diagnóstico

Na quinta, Preta anunciou que precisaria retomar o tratamento contra o câncer colorretal por meio de um comunicado no Instagram. “Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico”, dizia a nota.

A cantora foi diagnosticada com a doença no início do ano passado após passar mal em sua casa no Rio de Janeiro. Em dezembro, ela celebrou o fim do tratamento após a reconstrução de parte do trato intestinal, mas ressaltou que continuaria em processo de reabilitação e acompanhamento médico por cinco anos.