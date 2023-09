Preta Gil aparece nas redes sociais com sonda nasogástrica e explica motivo

Preta Gil explicou em seus stories no Instagram nesta quinta-feira, 31, o motivo que a fez voltar a usar a sonda nasogástrica. A cantora está em recuperação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser submetida a uma cirurgia para retirada de tumor no intestino no dia 16 de agosto passado.

“Vocês viram que a sondinha voltou, né? Pois é, vou fazer um vídeo mais tarde explicando, mas quando eu falo de reabilitação, é sobre disso, sobre o organismo se acostumar com o novo. Como tem a bolsinha de colostomia, o trânsito foi todo desviado para o íleo (ileostomia, uma abertura para desviar o fluxo do intestino delgado)”, contou.

Preta afirma que teve uma obstrução intestinal que a fez ter um tipo de prisão de ventre. “As fezes ficaram acumuladas e isso me deu enjoo, vômito e, para drenar melhor o líquido do estômago, voltou a sonda nasogástrica”, esclareceu a cantora.