Preta Gil anuncia retorno aos palcos em shows ao lado da família

Preta Gil compartilhou com seus seguidores que estará de volta aos palcos nos próximos dias. A artista que luta contra um câncer de intestino desde janeiro e recentemente finalizou sua última sessão de radioterapia, disse que foi liberada pela equipe médica para participar de algumas apresentações musicais.

A cantora participará da turnê Nós, A Gente, composta pelos integrantes e músicos da família de Gilberto Gil, nas cidades do Rio de Janeiro, nos dias 16, 17 e 18 de junho, no Qualistage, em Belo Horizonte, dia 23 de junho, no Festival Sensacional, em São Paulo, dia 25 de junho, no Festival Turá, e em Salvador, nos dias 30 de junho e 1 de julho, no Teatro Castro Alves.

“Meus amores, estou aqui para contar para vocês que eu fui liberada pelos meus médicos para fazer uma participação na turnê nacional, agora no Brasil, da Família Gil”, escreveu na publicação, que mostra um vídeo de preparação da artista nos bastidores.

“Eu estou muito feliz, de uma forma que eu nem sei explicar para vocês, porque eu ia ficar muito, muito triste, se eu não fizesse parte dessa turnê no Brasil. Afinal de contas, a ideia de fazer esse show foi minha”, contou.

“A gente conseguiu realizar uma turnê pela Europa, que resultou na segunda temporada da série Viajando com os Gil, que estreia no dia 30 de junho, mas antes a gente vai se ver pelos palcos do Brasil. Vai ser lindo, emocionante, e eu vou participar. Estou muito feliz de contar para vocês”, completou.

Em recente entrevista para Ana Maria Braga, no programa Mais Você, Preta Gil falou que os próximos passos do seu tratamento são uma cirurgia, em agosto, para a retirada do tumor, e depois um período de recuperação com o uso de uma bolsa de colostomia.