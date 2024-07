Cultura Preso no trânsito, Niall Horan decide ir a pé para seu próprio show no Canadá

O cantor irlandês Niall Horan passou por uma situação curiosa no último final de semana, quando se apresentou em Toronto, no Canadá. Preso no trânsito próximo à Scotiabank Arena, onde subiria ao palco mais tarde, o músico precisou descer do carro e seguir a pé para não atrasar o show. O inconveniente, no entanto, não incomodou o ex-One Direction, que demonstrou bom humor e registrou seu percurso em vídeo .

“O trânsito em Toronto está muito ruim, então vamos ter que andar até o local do show. Em todos os meus anos me apresentando, acho que eu nunca precisei ir a pé”, disse.

No vídeo, sua caminhada também foi acompanhada por uma trilha escolhida a dedo: a música “I’m Gonna Be (500 Miles)”, da banda escocesa The Proclaimers. A canção pontua o quão devoto o eu lírico é a sua amada, dizendo que ele estaria disposto a andar 500 milhas apenas para chegar à porta do seu crush.

A situação, embora inédita para Horan, não é tão incomum assim. No ano passado, por exemplo, o cantor Alexandre Pires correu aproximadamente 2km para chegar ao Centro de Convenções, em Recife, onde se apresentaria. Como o ex-One Direction, o brasileiro também registrou a situação em vídeo e brincou: “não teve jeito. Nêgo véio teve que relembrar os bons tempos de maratonista”; veja: