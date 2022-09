Prêmio São Paulo de Literatura anuncia finalistas de 15ª edição

O Prêmio São Paulo de Literatura anunciou no sábado, 17, seus 20 finalistas – 10 na categoria melhor romance e 10 na de melhor romance de autor estreante.

Deles, 13 foram escritos por mulheres. E as editoras independentes lideram as indicações na categoria de romance de estreia.

Os vencedores das duas categorias vão ganhar R$ 200 mil cada um. É a maior premiação individual do gênero no País. Promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, ele registrou 317 inscrições este ano – em 2021, foram 281.

Os finalistas da categoria melhor romance são Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bei; A Pediatra, de Andréa Del Fuego; Uma Tristeza Infinita, de Antonio Xerxenesky; Degeneração, de Fernando Bonassi; É Sempre a Hora da Nossa Morte Amém, de Mariana Salomão Carrara; O Som do Rugido da Onça, de Micheliny Verunschk; A Extinção das Abelhas, de Natalia Borges Polesso; Lili, de Noemi Jaffe; Menino Sem Passado, de Silviano Santiago; e Vista Chinesa, de Tatiana Salem Levy.

Estreantes

Já os romances finalistas de autores estreantes são O Canto Dela, de Ana Kiffer e Marie-Aude Alia; Apague a Luz se for Chorar, de Fabiane Guimarães; O Réptil Melancólico, de Fábio Horácio-Castro; O Funeral da Baleia, de Lilian Sais; Cheia, de Natália Zuccala; Terrapreta, de Rita Carelli; Ouro de Moscou, de Roger Rocha; A Palavra Que Resta, de Stênio Gardel; Vozes de Retratos Íntimos, de Taiasmin Ohnmacht; e Jamais Serei Seu filho e Você Sempre Será Meu Pai, de Thiago Souza de Souza.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.