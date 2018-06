Prêmio Rio de Literatura anuncia finalistas de sua 3ª edição

Em sua terceira edição, o Prêmio Rio de Literatura divulga a lista de finalistas da premiação que vai pagar R$ 100 mil aos autores dos melhores livros de Prosa de Ficção, Poesia e Ensaio publicados no Brasil em 2017. Há, ainda, uma categoria para revelar novos talentos fluminenses que ainda não estão inseridos no mercado editorial. O vencedor vai ganhar R$ 10 mil, além da edição da obra.

Os vencedores do Prêmio Rio de Literatura serão conhecidos em setembro.

Entre os finalistas da categoria Prosa de Ficção estão os já premiados Silviano Santiago, com Machado, vencedor do Prêmio Jabuti, e Luis S. Krauz, com Outro Lugar, vencedor do Prêmio Pernambuco de Literatura (Cepe). Concorrem, ainda, Adriana Armony (A Feira), Aline Bei (O Peso do Pássaro Morto), Franklin Carvalho (Céus e Terra), Joca Terron (Noite Dentro da Noite), José Roberto Walker (Neve na Manhã de São Paulo), Myriam Campello (Palavras São Para Comer), Nei Lopes (Nas Águas Desta Baía Há Muito Tempo) e Sérgio Sant’Anna (Anjo Noturno).

Concorrem na novata categoria poesia Adelaide Ivánova (O Martelo), Alberto Pucheu (Para que Poetas em Tempos de Terrorismo?), Augusto Guimarães Cavalcanti (Máquina de Fazer Mar), Carlito Azevedo (O Livro das Postagens), Elisa Lucinda (Vozes Guardadas), Marcus Vinicius Quiroga (Álbum Branco Duplo), Nuno Rau (Mecânica Aplicada), Ruy Espinheira Filho (Babilônia & Outros Poemas), Sérgio de Castro Pinto (Folha Corrida) e William Soares (Poemas da Meia-noite).

Na categoria ensaio, são finalistas Angela Leite Lopes (Traduzindo Novarina – Cena, Pintura e Pensamento), Beatriz Mamigonian (Africanos Livres), Eugênio Bucci (A Forma Bruta dos Protestos), Lira Neto (Uma História do Samba: As Origens), Lilia Moritz Schwarcz (Lima Barreto – Triste Visionário), Lorenzo Mammi (A Fugitiva), Paulo Cesar da Costa Gomes (Quadros Geográficos), Ruy Fausto (Caminhos da Esquerda), Ruy Gomes Braga Neto (A Rebeldia do Precariado) e Vavy Pacheco (Ruy Guerra: Paixão Escancarada).

O novo autor fluminense será escolhido entre Adriana Jungbluth (Uma Lenda Japonesa), Annalu Braga (Olhos de Vidro), Estela Rosa (O Acúmulo da Vida sem Registro), Guido Arosa (O Complexo Melancólico), Igor Mendes (À Margem do Caminho), J. J. Paro (Ieri), Monique Brito (Retrato de uma Farmacêutica Quando Artista), Nara Nará (Elas. Contos da Roça, da Rocinha, da Cidade e da Carochinha), Ronaldo Pelli Jr. (Maquinação) e Samuel Punzi (Dinossauro Emancipado).