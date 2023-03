Cultura Prêmio Oceanos abre inscrições para 2023 com novidades

O Prêmio Oceano anunciou duas novidades para este ano. Uma é a divisão dos inscritos em duas categorias, sendo a primeira poesia e, a segunda, prosa e dramaturgia (que abarca romances, contos, crônicas, peças de teatro, etc.). As inscrições vão até 9 de abril.

Na primeira etapa, entre abril e agosto de 2023, as obras são lidas e avaliadas por dois júris internacionais compostos por profissionais das letras membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Daí, saem 20 títulos de cada categoria aptos para disputar a próxima fase. Quem está responsável pela curadoria deste time, no Brasil, é o crítico literário Manuel da Costa Pinto. Em Portugal, a jornalista Isabel Lucas, e os escritores Nataniel Ngomane e Matilde Santos por Moçambique e Cabo Verde, respectivamente.

Categorias

Na segunda etapa, entre setembro e outubro, os júris intermediários elegem as obras finalistas: 5 de poesia e 5 de prosa e/ou dramaturgia. Por fim, na terceira etapa, em novembro, o júri final escolhe dois livros vencedores, um de poesia e um de prosa e/ou dramaturgia. O valor total da premiação, dividido entre os dois vencedores, é de R$ 300 mil (em 2022, por exemplo, o primeiro prêmio pagava R$ 120 mil a um ganhador, R$ 30 mil a menos). Administrado pela Associação Oceanos e o Itaú Cultural, o prêmio já elegeu importantes escritores brasileiros, como Silviano Santiago, Itamar Vieira Junior, Paulo Henriques Britto, entre outros.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.