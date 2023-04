Cultura Prêmio Carolina Maria de Jesus, do MinC, vai premiar 40 obras inéditas de mulheres

O Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres 2023 foi lançado nesta quarta-feira, 5, pelo Ministério da Cultura (MinC) e vai premiar 40 obras inéditas com um valor total de R$ 2 milhões. Cada escritora selecionada vai ganhar R$ 50 mil.

O edital foi publicado no Diário Oficial da União e as inscrições podem ser feitas a partir do dia 12 de abril. Os gêneros contemplados pela premiação literária são: conto, crônica, poesia, história em quadrinhos, romance e roteiros de teatro. A iniciativa homenageia a autora de Quarto de Despejo.

Das 40 obras a serem premiadas, 20% (8) deverão ser de mulheres negras, 10% (4) de mulheres indígenas, 10% (4) de mulheres com deficiência, 5% (2) de mulheres ciganas e 5% (2) de mulheres quilombolas. A comissão julgadora também será composta apenas por mulheres – são 6, no total.

Segundo uma pesquisa do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, coletivo de pesquisadores vinculado à Universidade de Brasília (UnB), citada pelo ministério para explicar sua decisão, mais de 70% dos livros publicados por grandes editoras brasileiras entre 1965 e 2014 foram escritos por homens. Os dados também mostram que 90% das obras literárias foram escritas por brancos e pelo menos a metade dos autores é do eixo Rio-São Paulo.

A organização é da Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, por meio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, que buscou criar um edital em linguagem simples e será veiculada uma versão que evita termos técnicos, jargões jurídicos, estrangeirismos e siglas sem explicar o significado. A ideia, segundo o MinC, “é democratizar o acesso do público às informações e às oportunidades”.

Inscrições para o prêmio

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas entre 12 de abril e 10 de junho, por meio do sistema Mapas Culturais. É permitida a inscrição de apenas uma obra inédita em uma única categoria. Só serão aceitas obras escritas por mulheres (cis ou transgênero) maiores de 18 anos no momento da inscrição. Não é permitido usar o nome ou qualquer nome que sugira que a candidata é a dona da obra inscrita, em nenhuma parte do texto.

Quem foi Carolina Maria de Jesus

Carolina Maria de Jesus foi uma mulher negra, periférica, mãe solteira, catadora de material reciclável e autora de obras que fizeram sucesso no Brasil e no exterior. Ela foi revelada pelo jornalista Audálio Dantas (1929-2018), durante reportagem na favela do Canindé, em São Paulo.

Seu primeiro livro, e de maior sucesso, é Quarto de Despejo: O Diário de uma Favelada. Ele foi publicado em 1960. Carolina é, ainda, autora de obras como Casa de Alvenaria e Diário de Bitita. Ela nasceu em Sacramento (MG), em 14 de março de 1914, e morreu em São Paulo, aos 62 anos, em 13 de fevereiro de 1977.