Prêmio Candango de Literatura promete unir autores de países Lusófonos

Apesar de presente em vasto território no planeta, o idioma português abrange uma área descontínua, que passeia por diferentes continentes, como América do Sul, Europa, África e Ásia. Uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal promete estreitar os laços culturais entre o Brasil e os países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP. É o I Prêmio Candango de Literatura, aberto a obras de autores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 de maio, apenas pela internet, através do site do evento – www.premiocandangodeliteratura.com.br – onde está disponível o edital completo.

Gerido pelo Instituto Cultural Casa de Autores, presidido pelo escritor Maurício Melo Júnior e com curadoria de Ignácio de Loyola Brandão, romancista e colunista do Estadão, o Prêmio Candango de Literatura irá distribuir R$ 180 mil em prêmios. Serão premiadas seis obras literárias nas categorias Romance, Contos, Poesia, Livro de autor de Brasília (nascido no DF ou residente há pelo menos cinco anos, nos gêneros romance, conto ou poesia), Capa de Livro e Projeto Gráfico. E também uma iniciativa de incentivo à leitura geral e um projeto de incentivo à leitura para Pessoas com Deficiência.

O Prêmio Candango de Literatura é destinado a obras escritas em português no Brasil e/ou nos países da Comunidade Lusófona, publicadas em 2021, em primeira edição, e que não tenham integrado compilações ou compêndios. Para participar, as entidades precisam comprovar atuação na área por um mínimo de dois anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo autor, por seu procurador ou pela editora, no site do evento.

Os inscritos serão avaliados por um júri formado por 11 profissionais com experiência e reconhecimento na área da literatura. Cada jurado deverá selecionar 10 livros para cada categoria. Os vencedores serão escolhidos por votação pelo júri completo e receberão prêmios em dinheiro, além do Troféu Candango de Literatura.

A premiação será de R$ 30 mil para Melhor Romance, Melhor Livro de Contos, Melhor Livro de Poesia e Melhor livro de autor nascido ou residente em Brasília (de romance, conto ou poesia). Receberão R$ 12 mil os escolhidos como Melhor Capa e Melhor Projeto Gráfico. E serão distribuídos R$ 15 mil para dois projetos de incentivo à leitura: Melhor Incentivo à Leitura do Ano de 2021 e Melhor Incentivo à Leitura para Pessoas com Deficiência também em 2021.

O prêmio busca refletir toda a riqueza da língua portuguesa no mundo, contemplando os estados que compõem a CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Organização internacional criada em 1996, a CPLP reúne países lusófonos interessados em aprofundar a cooperação mútua. Atualmente, é formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Cada país participa com contribuições financeiras ao orçamento da comunidade, voltado para custear programas de cooperação, projetos e ações. A sede fica em Lisboa, Portugal.