Santa Bárbara divulga programação completa da Virada Cultural

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o governo do Estado de São Paulo divulgaram a programação completa da edição 2018 da Virada Cultural Paulista, que vai ocorrer neste sábado e domingo na cidade. Além de artistas conhecidos no cenário nacional, como Emicida, Maria Rita, Maglore e Max de Castro, o evento vai trazer atrações regionais e diferentes manifestações artísticas, como capoeira, maracatu, música clássica e folia de reis. Todas as atrações são gratuitas.

Serão 24 horas ininterruptas de música, apresentações de coletivos artísticos, grupos de cultura tradicional e novas estrelas. Artes plásticas, dança, vídeo mapping, circo, artes integradas e DJs em quatro pontos da cidade também integram a Virada barbarense. Foto: Divulgação

As atrações principais, que foram anunciadas na semana passada, subirão ao palco do Centro Social Urbano. Maria Rita, premiada recentemente no Grammy Latino, faz o seu show às 23h59 do sábado. O rapper Emicida apresenta no domingo, às 18h30, o show do DVD “10 Anos de Triunfo”, lançado em abril deste ano, no qual repassa sua trajetória musical de mais de uma década. Já Maria Rita, que se apresenta às 23h59 do sábado, também trouxe um lançamento em 2018. No começo do ano, chegou às lojas e plataformas digitais “Amor e Música”, seu sétimo disco de estúdio, com faixas compostas por amigos e parceiros como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Marcelo Camelo, Carlinhos Brown, Moraes Moreira.

Na programação também está Max de Castro, filho de Wilson Simonal que há 18 anos chamou a atenção com sua produção autoral com o disco “Samba Raro”. Na apresentação, ele se une ao trio formado por Robinho Tavares (baixo), Vitor Cabral (bateria) e Marcelo Maita (teclados), para reinventar seus arranjos e trazer as composições para uma estética musical livre e orgânica, capitaneadas por sua guitarra.

Outro destaque do line-up é a banda Maglore, que mistura ritmos brasileiros ao seu rock alternativo. No show “Todas as Bandeiras”, o grupo conecta referências estéticas dos anos 1970 e 80 e modernas com canções pop dançantes e psicodélicas.

Teatro Municipal Manoel Lyra

24/11 Sábado

18h00: Orquestra Ninho Musical (Abertura Oficial)

20h00: Festival de Dança com as academias locais

CSU – Centro Social Urbano

24/11 Sábado

18h00: Single Pop

19h30: CPK Rock Band

21h00: Bad

22h30: Max de Castro

23h59: Maria Rita

25/11 Domingo

15h30: Grupo Tô Suave

17h00: Maglore

18h30: Emicida

Estação Cultural

24/11 Sábado

19h00: Senhores Lokos

20h30: Electro Rock

22h00: Banda GTC

23h30: Sabbath Cadabra

25/11 Domingo

1h00: Soul Blues

2h30: Bleck a Bamba

4h00: Davy e Os Jones

6h30: Corporação Musical União Barbarense

7h30: Companhia Ouro, Incenso e Mirra – Folia de Reis

8h30: Associação de Capoeira Santa Bárbara d’Oeste – Mestre Luisão

9h30: Maracatu Estação Quilombo

10h30: Orquestra de Metais e Percussão – Famam

Praça Central

25/11 Domingo

13h00: Associação de Capoeira Motta Cultura Afro

14h00: Ciep “Carmelina Pellegrino Cervone” – Escola de Batuque

15h00: Fanfarra Ciep “Prof. José Renato Pedroso”

16h00: Bloco “Apareceu A Margarida”

Intervenções

Cidade Mirim – Educação No Trânsito

Biblioteca Itinerante

Cia Xekmat – Contação de Histórias