Prefeito exibe versão pirata de ‘Divertida Mente 2’ em praça pública: ‘Todo mundo ficou feliz’

O prefeito de Acopiara, no interior do Ceará, exibiu uma versão pirateada do filme Divertida Mente 2 em praça pública. A exibição aconteceu no último domingo, 28, enquanto o filme ainda estava em exibição nos cinemas.

“Tinha só criança, todo mundo ficou feliz, não houve discurso político, nem político tinha, o único era eu, mas eu nem falei, não tinha nada a ver com política, o filme também não é sobre política”, disse Antônio Almeida (MDB), ao PontoPoder.

Ele reforçou que a iniciativa é realizada de forma periódica pela Prefeitura para entreter crianças e idosos da zona rural do município.

Nas redes sociais, ele compartilhou imagens do filme e da multidão que se reuniu na praça. Antes do evento, também publicou um vídeo convocando a população para a exibição do filme. A versão reproduzida tinha uma marca dágua da plataforma onde foi baixado ilegalmente.

A pirataria consta como crime no Código Penal, no Art. 184, sobre violação dos direitos do autor, com pena de detenção de três meses a um ano ou multa.