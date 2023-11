Cultura Prefeito do Rio anuncia homenagem a Taylor Swift no Cristo Redentor após pedido de fãs

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, atendeu ao pedido dos fãs e anunciou, nesta quinta-feira, 16, que homenageará Taylor Swift no Cristo Redentor. A cantora norte-americana se apresenta na cidade fluminense nos dias 17, 18 e 19 de novembro com a turnê The Eras Tour – a artista também tem shows marcados em São Paulo, no final de semana seguinte.

A declaração foi feita durante o anúncio do Plano Verão, que informa sobre a organização da cidade durante a estação. “Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, a sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz, com os swifties”, disse o prefeito. Ele ainda brincou que ela é “o Michael Jackson dos tempos atuais”.

O Santuário do Cristo Redentor confirmou a informação nas redes sociais. “Sim, vamos atender ao seu pedido, mas precisamos de sua ajuda em uma importante missão! Em breve anunciaremos nas redes”, disseram nos Stories do Instagram nesta quinta-feira

Taylor fará o primeiro show no País já nesta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro. Swifties, como são chamados os fãs da cantora, passaram a inundar as redes sociais com a campanha “Rio Taylor’s Version”. A ideia é que a camiseta Junior Jewels, utilizada no clipe You Belong With Me, seja projetada no Cristo Redentor em homenagem à artista.

O pedido chegou até Eduardo Paes, que passou a considerar a possibilidade. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o prefeito da capital fluminense prometeu que faria o pedido a padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, que, segundo ele, seria o responsável pelas projeções. “Vou pedir ao querido padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções no Cristo Redentor”, escreveu.

Paes, porém, expôs o Instagram do padre, o que atraiu inúmeros swifties empenhados em fazer a homenagem se tornar realidade. Segundo os próprios fãs, o padre chegou a tentar apagar alguns dos comentários, mas em vão.