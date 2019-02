Praça recebe intervenções artísticas

Intervenções literárias, circenses, musicais e exposições vão ocupar a Praça da Migração, em Santa Bárbara d’Oeste, neste domingo. O Encantos da Cidade terá início às 15h, com programação gratuita para todas as idades e gostos.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Haverá contação de histórias com a Confraria do Conto, apresentações da companhia MB Circo, da Famam (Fanfarra Marcial Amigos de Santa Bárbara d’Oeste) e roda de samba com o grupo Alto Astral, além da Feira de Artesanato, biblioteca itinerante e pintura em rosto.

O primeiro “Encantos da Cidade” aconteceu em agosto de 2018, no Parque dos Jacarandás, com foco no público infantil. “Como o primeiro que realizamos ao público infantil, queremos levar mais acesso cultural de graça à população e promover um trabalho de transformação social para ser colhido em longo prazo”, afirma o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Acontece

A programação do Encantos da Cidade vai começar às 15h, com entrada gratuita, na Praça da Migração, que está localizada na Avenida da Indústria, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste.