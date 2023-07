Power Trip: Ozzy Osbourne cancela apresentação por motivo de saúde; veja como será o festival

Ozzy Osbourne, um dos nomes mais importantes do rock mundial, anunciou nesta segunda-feira, 10 de julho, que não irá mais se apresentar no festival Power Trip, marcado para ocorrer em outubro, na Califórnia (saiba mais sobre o festival logo abaixo).

Diagnosticado com Mal de Parkinson em 2020, Ozzy, de 74 anos, emitiu um comunicado sobre o cancelamento. “Infelizmente, meu corpo está me dizendo que ainda não estou pronto”, disse o ex- vocalista da banda Black Sabbath, em um trecho da nota enviada à imprensa.

Ozzy disse que a decisão sobre o cancelamento foi “dolorosa”. O músico também explica que estava otimista para voltar aos palcos e fazer uma boa apresentação. Esse seria seu primeiro show em quase cinco anos.

Ozzy finaliza o comunicado dizendo que a banda que o substituirá no Power Trip será anunciada em breve. “Eles são meus amigos pessoais e posso prometer que vocês não ficarão desapontados”, escreveu.

Em março, quando foi anunciada a participação de Ozzy no festival, sua mulher, a empresária e apresentadora Sharon Osbourne, declarou que o marido estava bem de saúde. “Ele está bem. Ele está muito melhor. Acho que posso falar com você sobre isso. Ele fará um show no dia 6 de outubro na América. Será no local do Coachella. Vai ser um grande show”, disse.

No início deste ano, Ozzy havia anunciado sua aposentadoria dos palcos, devido a problemas de saúde. Além do Parkinson, ele também enfrentou recentemente uma depressão.

Power Trip reunirá grandes nomes do rock e do heavy metal

Anunciado como a sequência do Desert Trip, festival que em 2016 reuniu atrações como The Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters e The Who em apresentações no deserto da Califórnia, o Power Trip vai ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de agosto no Empire Polo Field, na cidade de Indio, na Califórnia.

No dia de abertura, as apresentações serão das bandas Guns N Roses e Iron Maiden. No sábado, dia 7, AC/DC faria dobradinha com Ozzy Osbourne – o festival deve anunciar a banda substituta em breve. Encerram o festival as bandas Metallica e Tool.

Power Trip é produzido pela Goldenvoice, empresa de Paul Tollett, cofundador do Coachella, um dos principais festivais do mundo. Foi Tollett que produziu o Desert Trip em 2016.