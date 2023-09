Post Malone perde 25 kg e rende comparações: ‘Igual o Tico Santta Cruz’

O artista Post Malone, que irá se apresentar no festival The Town no próximo final de semana, já está chamando a atenção dos brasileiros. Em fotos recentes, ele mostrou que segue perdendo peso – Post afirmou que já perdeu cerca de 25 kg – e rendeu diversas comparações com celebridades do Brasil.

“Igual o Tico Santta Cruz”, comentou um seguidor. “Achei que fosse o Gusttavo Lima”, brincou outro.

Segundo Post em entrevista ao podcast The Joe Rogan Experience, sua perda de peso está relacionada com uma mudança de rotina após se tornar pai. Em abril, ele também publicou em seu Instagram sobre a mudança, ao perceber que seus fãs estavam preocupados e supondo que ele estaria perdendo peso devido ao uso de drogas.

“Olá a todos, espero que estejam tendo uma ótima noite. Queria dizer que não estou usando drogas”, escreveu ele na legenda. “Muitas pessoas me perguntaram sobre minha perda de peso e, suponho, sobre minha performance no palco. Estou me divertindo muito me apresentando e nunca me senti mais saudável”.

“Acho que a vida do pai entrou em ação e decidi largar o refrigerante e começar a comer melhor para poder estar por perto por muito tempo para esse anjinho”, disse ele. “O próximo passo são cigarros e cervejas, mas gosto de me considerar um homem paciente… haha!”