Cultura Post Malone e Racionais MC’s mostram os dois mundos do Rock in Rio

Existe uma certa heresia quando se classifica Post Malone como rapper. Não é demérito, mas o fato é que ele pop, ultra pop, com incursões no rap quando busca alguma relevância. Ouça I Like You e diga que é rap. Ou Circles. Impossível, mas nem importa mais. O cara já tem mais de 53 milhões de ouvintes mensais e se tornou um “rapper” headliner de uma noite do Rock in Rio.

Um show de Post Malone é diversão pura. Em 2019, ele recebeu até Kevin O Chris durante sua passagem pelo Lollapalooza para cantar Vamos Pra Gaiola. É um show pra fãs, muitos fãs, mas não condiz com o histórico de grandes nomes do Rock in Rio. Post Malone é do time B ou C, assim como, diga-se, o palco Mundo inteiro deste sábado. Marshmello, Jason Derulo e Alok em dias que não são mais os melhores, seus antecessores, são o ajuntamento do que havia de menos abrangente no line up. Pode haver surpresas? Sempre pode. Mas, a se confirmar o que já se conhece, essas são atrações para cantar para sua galera, sua bolha. E por maior que ela seja, será sempre ela.

Enquanto isso, o palco Sunset vai viver em outro mundo. O rap que passa por lá vai ser bravo, com Racionais MCs, Criolo com Mayra Andrade, Xamã com Brô MCs e o produtor Papatinho (esse não é rapper nem a pau) com convidados. Quer um mundo cor de rosa? Assista ao Mundo. Quer um pouco mais de papo reto? Vá ao Sunset. Uma questão de escolha.

Palco Mundo

00h10 – Post Malone

22h20 – Marshmello

20h10 – Jason Derulo

18h – Alok

Palco Sunset

21h15 – Racionais MC’s

19h05 – Criolo + Mayra Andrade

16h55 – Xamã + Brô MC’s

15h30 – Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol