Porta frontal da casa de Sharon Tate vai a leilão; atriz foi assassinada pela seita Manson

A porta de entrada da casa em que a atriz americana Sharon Tate foi assassinada será leiloada nos Estados Unidos. A venda será realizada pela casa de leilão Juliens Audiction. Os lances ficarão abertos até setembro e interessados devem cobrir o último valor oferecido no site pelo objeto.

Até o momento, a porta já recebeu a oferta de US$ 25 mil (cerca R$ 100 mil pela cotação atual). A porta, em tom creme, mostra os sinais de desgaste do tempo. No entanto, ela continua intacta. Tate estava em evidência nos estúdios Hollywood e uma das suas últimas personagens fez com que a atriz fosse indicada ao Globo de Ouro.

O assassinato

Em agosto de 1969, membros da Família Manson, grupo formado por seguidores do criminoso Charles Manson, invadiram a residência da artista e mataram a jovem de apenas 26 anos. Sharon estava grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o cineasta polonês Roman Polanski. Os dois estavam morando juntos há seis meses.

Até hoje não se sabe o motivo do assassinato. Sharon estava com mais quatro amigos quando a seita invadiu a casa com ordens de matar ela e o marido. Polanski não estava em casa e o grupo decidiu esfaquear todos que estavam presentes.

A seita

Liderada pelo criminoso Charles Manson, a “Família Manson” foi formada em meados de 1967, na Califórnia, Estados Unidos. O grupo pregava, entre outras ideias, uma guerra racial a fim de salvar o mundo. Manson, por sua vez, tinha um grande poder de persuasão e conseguia controlar os seus seguidores emocionalmente. Durante a época, os seus seguidores cometeram nove assassinatos entre julho e agosto de 1969