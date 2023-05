Por que Silvio Santos faltou na comemoração de 60 anos do seu programa?

As gravações da edição especial de 60 anos do Programa Silvio Santos aconteceram nesta terça-feira, 30. Porém, diversas fotos que vazaram nas redes sociais mostraram que o próprio apresentador não compareceu na homenagem.

Nas imagens divulgadas através da tag do especial (#PSS60Anos) é possível ver Patrícia Abravanel, substituta do pai na apresentação do programa; Íris Abravanel, mulher de Silvio; e Cíntia Abravanel, primogênita do comunicador. As outras filhas de Silvio também estiveram presentes: Silvia, Renata, Rebeca e Daniela Beyruti.

Em entrevista ao jornalista Fefito, do Uol, Íris comentou a ausência do marido. “Acho que ele não está vindo porque está acomodado com a Patrícia no comando do programa. Confesso que sou meio egoísta e estou amando ter ele só para mim”, disse.

A filha de Silvio opinou: “Ele ficaria sem jeito com todo mundo elogiando ele”. O especial de 60 anos da atração será transmitida no SBT neste domingo, 4. Eliana também compartilhou nas redes sociais que estará no especial. Ela e Adriana Galisteu participarão do quadro Três Pistas.