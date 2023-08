Por que as séries coreanas têm conquistado tanta gente?

Uma Advogada Extraordinária conta a história de uma jovem advogada no espectro autista que tem um jeito peculiar de resolver seus casos - Foto: Netflix

Ano passado estava olhando a Netflix e procurando o que assistir. Foi aí que um título me chamou atenção: Pretendente Surpresa. Logo, dei play, e me deparo com uma produção coreana com atores que eu nunca tinha visto, mas com um brilho nos olhos que me chamou muita atenção.

Nessa hora comecei a pesquisar sobre (não sei vocês, mas eu começo a assistir uma produção e já corro olhar quem são os atores e todos os detalhes) e entendi que era chamado de dorama, palavra que faz referência à pronúncia da palavra “drama” em japonês.

Por ser derivado da pronúncia dos japoneses, o termo trataria apenas dos títulos produzidos no país. Expressões como “doramas coreanos” e “doramas chineses” foram normalizadas, mas cada nação possui seu próprio estilo e especificidades, que diferenciam os títulos pelo mundo.

Os sul-coreanos, por exemplo, chamam suas atrações de K-dramas, seguindo a mesma linha do mundo da música, que é o K-pop. Existem também os T-doramas, da Tailândia, os C-doramas, da China, e por aí a gente vai descobrindo esses detalhes.

E esse sucesso não só me conquistou ,não. Segundo pesquisa do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo, realizada pela Fundação Coreana para Intercâmbio Cultural Internacional, o Brasil se tornou o 3º país do mundo que mais consumiu dorama durante a pandemia.

Falando de produções da Coreia do Sul sabemos que não é novidade a produção e nem de agora que explodiu. A qualidade sempre foi requisito para eles e cada vez mais estão investindo em doramas e filmes a cada ano.

Os doramas podem possuir um enredo dividido em 16 episódios e que normalmente passam de uma hora – sim, praticamente um filme por episódio, o que às vezes dá uma preguicinha de assistir (mas que depois a gente se surpreende) -, com foco em um núcleo principal de personagens e uma temporada. Os fãs enlouquecem quando alguns são confirmados em mais de uma temporada, pois é bem raro de acontecer.

E, olha, nesses longos minutos de produção, pode ter certeza, que você encontrará reviravoltas em vários momentos, histórias criativas, às vezes um drama exagerado, novas propostas que no começo você pode falar: “ah será?” Mas no final acaba se apaixonando por cada personagem, que são apresentados com uma boa profundidade, e um roteiro impecável.

Misturando talentos novos e veteranos, atores consolidados na indústria e cantores de K-Pop, as séries coreanas quase sempre apresentam um elenco único, que funciona tão bem em suas dinâmicas em cena que não conseguimos nem imaginar outra pessoa nesse personagem.

E claro, é uma ótima forma de aprendermos sobre a cultura local e como eles são mais reservados, quando comparamos com nós mesmos. As cenas são sempre cuidadosas em relação ao toque, existe uma atenção para não invadir o espaço do outro, não tem tanto carinho em público, mas são momentos que basta um olhar para já derrubar todos os fãs, e até sair um beijo ali, demora bastante o que gera a nossa vontade de assistir mais e mais e torcer por cada casal.

Então, só para guardar em mente de por que assistir um dorama:

Histórias envolventes

Atores talentosos

Produção de alta qualidade

Representação cultural

Roteiro impecável

Alguns doramas que indico e estão na Netflix:

Uma Advogada Extraordinária

Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.

Pretendente Surpresa

Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.

Celebrity

Seo A-ri conquista sucesso, fama e poder nas redes sociais da noite para o dia. Mas logo descobre que o glamuroso mundo dos influenciadores pode ter consequências mortais.

Sorriso Real

Em meio a uma disputa pela herança, um charmoso herdeiro de uma rede de hotéis se apaixona por uma mulher carismática e seu enorme sorriso.

The good bad mother

Um acidente trágico deixa um ambicioso promotor com a mente de uma criança. Ele que passou a infância só com a mãe, mas ela cobrava tanto dele e se afastaram quando adulto, agora, precisam viver uma jornada rumo à reaproximação.

*Naty Camoleze (@natycamoleze) é jornalista e colaboradora do LIBERAL