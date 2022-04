Por que amamos o Scrat de ‘A Era do Gelo’

Série acompanha Scrat, o infeliz esquilo dente-de-sabre icônico presente nas aventuras de A Era do Gelo - Foto: DIVULGAÇÃO

A Era do Gelo: Histórias do Scrat, nova série de seis curtas do Disney+, chega à plataforma com exclusividade nesta quarta-feira, 13 de abril. A produção acompanha Scrat, o infeliz esquilo dente-de-sabre icônico presente nas aventuras de A Era do Gelo, que agora convive com as dificuldades de ser pai do adorável e travesso Nenê Scrat enquanto lutam pela posse da preciosíssima Noz. Com Chris Wedge (Scrat) e Kari Wahlgren (Nenê Scrat) no elenco de voz, a série é produzida por Anthony Nisi, com Robert L. Baird e Andrew Millstein atuando como produtores executivos.

Para entrar no clima dessa estreia exclusiva, listamos alguns dos motivos pelos quais amamos o Scrat. Confira!

O amor pelas nozes

Em todos os filmes da franquia A Era do Gelo, acompanhamos Scrat em busca de sua tão amada nozes. Afinal, um esquilo que vive em locais montanhosos com temperaturas negativas tem poucas opções de alimento, fazendo com que Scrat tenha um amor inconfundível pelas nozes e faz de tudo para sempre conseguir alcançá-las.

Sempre entrando em confusão

Enquanto busca as nozes, Scrat acaba entrando em diversas confusões. Seja pelos fatores climáticos, de outros animais ou até do acaso, o nosso querido esquilinho sempre tem que ultrapassar as adversidades em busca de conquistar o seu grande objetivo.

Tem muita má sorte

Apesar de sua inconfundível persistência, Scrat tem pouca sorte. Quando tudo parece que vai dar certo, ações imprevisíveis acontecem para ele perder o precioso fruto, como: uma montanha de quilômetros de comprimento se parte no meio e engole o seu tão sonhado alimento, um cardume de piranhas o ataca e joga para longe tudo aquilo que foi conquistado, entre outros fatos inusitados de azar.

A Era do Gelo: Histórias do Scrat estreia exclusivamente no Disney+ em 13 de abril. Os outros filmes da franquia A Era do Gelo também estão disponíveis na plataforma de streaming.