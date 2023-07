Cultura Por quê ‘A Casa do Dragão’ continua as gravações durante greve em Hollywood?

George R. R. Martin, criador de A Casa do Dragão, explicou o motivo pelo qual a 2.ª temporada da série (com estreia prevista para 2024) continua a ser rodada enquanto o sindicato dos atores (SAG-AFTRA) e o sindicato dos roteiristas (WGA) dos Estados Unidos está em greve.

“Um dos poucos programas que continuaram as gravações foi A Casa do Dragão, como vocês devem ter lido. Isso é verdade. Fui informado de que metade da 2.ª temporada já está pronta. Todos os roteiros foram finalizados meses antes da greve da WGA ter início. Nada foi escrito desde então, até onde me consta”, informou o autor em seu blog no último sábado, 22.

“A maior parte de A Casa do Dragão é gravada em Londres (e um pouco no País de Gales, Espanha e várias outras localizações), e esse é o porquê de as filmagens terem continuado. Os atores são membros do sindicato britânico, o Equity, e não do SAG-AFTRA”, continuou.

George R. R. Martin também explicou que é filiado ao sindicato dos roteiristas desde 1986, e que seu contrato com a HBO está suspenso desde o último dia 1.º de junho.

“Quanto aos roteiristas… Bem, os estúdios não estão sequer falando conosco. Todas as negociações entre a AMPTP e a WGA se encerraram em maio quando a greve começou. É difícil chegar a qualquer acordo quando o outro lado simplesmente não senta-se à mesa”, reclamou.

Vale destacar que o WGA determinou, em 2 de maio, que os roteiristas deveriam parar de trabalhar em seus projetos, mesmo que sejam de fora dos Estados Unidos. Por conta disso, mesmo, os trabalhos produzidos por lá e rodados no Reino Unidos poderiam ser afetados. Justamente por isso que Martin destacou que “Todos os roteiros foram finalizados meses antes da greve da WGA ter início”.

A Casa do Dragão

A 2.ª temporada de A Casa do Dragão deve ter oito episódios e começou a ser gravada no último mês de abril, no Reino Unido.

O elenco inclui Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.