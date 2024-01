Pontos MIS exibe animação brasileira “Garoto Cósmico” nesta segunda, em Americana

O filme será exibido às 13h30 na sede do Museu de Arte Contemporânea, localizado no CCL de Americana

O Museu de Arte Contemporânea de Americana exibe, na segunda-feira (22), o longa-metragem de animação brasileiro “Garoto Cósmico”. A exibição faz parte do Programa Pontos MIS, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o MAC (Museu da Imagem e do Som).

O filme será exibido às 13h30, com entrada gratuita no MAC, que fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, nº 1.293.

Garoto Cósmico é um longa-metragem de animação brasileiro dirigido por Alê Abreu. Cósmico (Aleph Naldi), Luna (Bianca Rayen) e Maninho (Mateus Duarte) vivem em um mundo futurista, o Alto Universo, no ano de 2973. Eles moram no Mundo da Programação, onde as vidas são inteiramente programadas, e fazem o que lhes é destinado: estudar, comer, dormir e estudar mais.

Uma noite, se perdem no espaço, enquanto buscam obter mais pontos para ganhar um bônus na escola. Eles, então, descobrem um universo infinito, esquecido num pequeno circo, o Circo Giramundos, onde vivem novas experiências.

“Quem for ao MAC terá a oportunidade de assistir a um filme divertido, com a participação de Arnaldo Antunes na trilha sonora”, lembra a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.