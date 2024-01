Pontos MIS e Cine Biblioteca apresentam filmes infantis gratuitamente, em Americana

Confira detalhes sobre a programação, que começa na próxima segunda-feira no MAC e na Biblioteca

Filmes infantis são destaque nas férias escolares de janeiro, por meio do Programa Pontos MIS e do Cine Biblioteca, realizados pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana.

O Programa Pontos MIS acontece na cidade em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo e exibe, na próxima segunda-feira (8), o filme “O Menino e o Mundo”, às 14h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea), localizado no CCL (Centro de Cultura e Lazer) – Avenida Brasil, nº 1.293.

MAC está localizado no CCL, que fica na Avenida Brasil, nº 1.293 – Foto: Marília Pierre-Prefeitura de Americana

A animação brasileira conta a história de um garoto que mora com o pai e a mãe em uma pequena casa no campo. Diante da falta de trabalho, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. O menino vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora e encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A programação inclui ainda os filmes “Patrulha Canina, um Filme Superpoderoso”, “Minhocas”, “Trolls 3, Todos Juntos”, “Garoto Cósmico” e “Elementos”.

No dia 10, o Cine Biblioteca traz “Patrulha Canina, um Filme Superpoderoso”, às 14h. A queda de um meteoro mágico na Cidade da Aventura dá superpoderes aos filhotes da Patrulha Canina, transformando-os em super-heróis. A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” fica na Praça Comendador Mülller, 172 – Centro.

A sessão será na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A Sessão Pontos MIS volta no dia 15 com “Minhocas”, às 14h30. O personagem Júnior está entrando na pré-adolescência e enfrentando uma crise existencial. Cavado acidentalmente para fora da terra e levado a um lugar distante, ele viverá uma incrível aventura com seus novos amigos Nico e Linda.

“Trolls 3, Todos Juntos” é o filme do dia 17 pelo Cine Biblioteca, às 14h. Branch e Poppy embarcam em uma jornada angustiante e emocionante para salvar um irmão que foi sequestrado por um par de vilões pop-star.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

No dia 22, “Garoto Cósmico” estará em cartaz na Sessão Pontos MIS, às 14h30, no MAC. Na animação brasileira, três crianças de um mundo futurista perdem-se no espaço e descobrem um pequeno circo esquecido.

No dia 24, o Cine Biblioteca exibe “Elementos”, às 14h. Na cidade de Elemento, os seres de ar, terra, fogo e água vivem em harmonia. Porém, eles respeitam a regra de não se misturar.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“O Menino e o Mundo” volta a ser exibido no dia 29, pela Sessão Pontos MIS, às 14h30. E no dia 31, o Cine Biblioteca traz “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, às 14h. O personagem encontra uma equipe encarregada de proteger sua própria existência.

“O cinema é uma das atrações oferecidas pela Secretaria de Cultura e Turismo durante todo o ano, seja pelos Pontos MIS ou no Cine Biblioteca. São ótimos filmes de graça para toda a população, e em janeiro a programação está totalmente voltada para as crianças e adolescentes em férias”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.