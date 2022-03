‘Poliana Moça’ estreia no SBT com Sophia Valverde como protagonista

Trama tinha duas semanas de gravação quando foram decretadas as primeiras medidas de isolamento social - Foto: Divulgação - SBT

A pandemia de Covid-19 foi um verdadeiro furacão no setor audiovisual. Ao longo dos últimos dois anos, inúmeros projetos foram adiados, cancelados ou alterados em virtude das inseguranças sanitárias. A trama de “Poliana Moça”, sequência da novela infantojuvenil “As Aventuras de Poliana”, tinha duas semanas de gravação quando foram decretadas as primeiras medidas de isolamento social.

“Foi difícil entrar no estúdio e pedir para parar tudo”, relembra o diretor geral Ricardo Mantoanelli. Porém, após quase dois anos de paralisação, todo o cenário mudou com o avanço da campanha de vacinação. Em setembro do ano passado, elenco e equipe se reencontraram nos estúdios para dar continuidade aos trabalhos da nova novela inédita do SBT, que estreia amanhã, dia 21. E, para surpresa de muitos, o longo hiato acabou sendo benéfico para o desenvolvimento da produção adolescente.

“Na história, a Poliana tem 15 anos, mas a Sophia (Valverde) ainda não estava com essa idade. Então, a parada da pandemia foi propícia para que a Sophia tivesse realmente 15 anos. O elenco realmente cresceu. Não vamos simular nada. A frustração foi enorme por paralisar tudo, mas queríamos ser responsáveis. Nosso elenco é majoritariamente formado por crianças. Tínhamos de ter responsabilidade. Essa pausa acabou sendo boa para a obra no final de tudo”, explica o diretor artístico Fernando Pelegio.

Adaptação de Iris Abravanel do livro “Pollyana Moça”, escrito por Eleanor H. Porter, a produção retrata a chegada de Poliana, papel de Sophia Valverde, ao conturbado e confuso período da adolescência. A protagonista se verá diante de dilemas comuns da idade, como o primeiro amor, velhas e novas amizades e as questões escolares. Além disso, ela também começa a construir uma relação com seu pai, Otto, de Dalton Vigh.

“Em tempos de guerra, é bom vermos algo reconfortante. A juventude é uma fase complicada. Queremos mostrar a importância do amor ao próximo independente de quem seja. Tivemos algumas mudanças de núcleo. Não poderíamos deixar de falar sobre o que aconteceu com todo esse vírus. Mas a essência do livro segue a mesma”, afirma a esposa de Silvio Santos.

No campo amoroso, Poliana ficará cada vez mais próxima de João, interpretado Igor Jansen. Confuso com seus sentimentos em relação a Poliana, ele pensa em se declarar para a melhor amiga. “Fiquei bastante emocionada por voltar. Sentia muita falta dos estúdios. A gente cresceu, estamos melhores e vou usar muita coisa da Sophia na Poliana”, ressalta a atriz.

Além de Sophia, o elenco retorna com nomes, como Thaís Melchior, Murilo Cezar, Flavia Pavanelli, Maria Gal e Myrian Rios. Novos profissionais também se juntam ao casting veterano com personagens inéditos, como é o caso de Junno Andrade, Luísa Bresser e Tânia Matarazzo. Após quase dois anos, porém, foi inevitável não lidar com baixas no elenco. Uma das principais mudanças da produção é a saída de João Guilherme do enredo. O ator, que vivia o influenciador Lucas Tuber, será substituído por Giovanni De Lorenzi.

“Caí de paraquedas na história. Ao mesmo tempo que não é um personagem novo, eu preciso dar novas cores ao Lucas Tuber. Então, acaba tendo uma transformação, mas sempre com respeito máximo ao trabalho feito pelo João”, valoriza Giovanni.

Com os trabalhos paralisados em março de 2020, a equipe do diretor geral precisou começar tudo do zero no segundo semestre do ano passado. Todo o material captado antes da pandemia teve de ser descartado. “Foi em respeito ao público. As crianças e os adolescente mudaram muito nesse período. Não tinha como segurar aquela carinha da Sophia ainda menina. Eles amadureceram muito e, principalmente, como profissionais”, aponta Mantoanelli.

Assim como outras produções infantojuvenis, “Poliana Moça” também terá uma forte presença musical, com clipes e músicas interpretadas pelo elenco. “Queremos diversidade de gêneros. Temos uma trilha sonora muito rica e com diversos estilos. Trabalho com música há 52 anos e nunca vi tanta gente boa. Era impressionante como eles gravavam as músicas de primeira. Atuam e cantam muito bem”, elogia o diretor musical Thomas Roth.

Quem é quem?

Núcleo Poliana

Poliana (Sophia Valverde) é conhecida por ser a filha de Otto (Dalton Vigh) e a criadora do Jogo do Contente, mas não liga para isso. Ela quer mesmo fazer a diferença no mundo e se descobre uma líder nata nesse novo ano escolar. A jovem agora vive conflitos, romances, relações e atitudes da adolescência, além de estar se preparando para sua festa de debutante. Ela vivencia um triângulo amoroso entre João (Igor Jansen), seu melhor amigo, e Éric (Lucas Burgatti), o menino popular da escola. Mas não é só: ela também tem de lidar com as peripécias de Pinóquio (João Pedro Delfino), que chega para revirar a mansão 242 de pernas para o ar. O robô toma vida quando é roubado de Otto e religado por Roger (Otávio Martins), Waldisney (Pedro Lemos) e Violeta (Gabriela Saadi).

Núcleo Marcelo e Luísa

Marcelo (Murilo Cezar) continua como professor da Escola Ruth Goulart e pega mais trabalhos como fotógrafo no seu tempo livre. Depois de passar quase um mês fora do país, tirando fotos para uma revista famosa, ele antecipa sua volta, não só por causa do aniversário de Poliana, mas porque Luísa (Thais Melchior) está com uma suspeita de gravidez. Porém, ao fazer o teste, a tia de Poliana se frustra novamente. Os dois enfrentarão dificuldades para engravidar. Na nova temporada, Marcelo irá se aproximar do meio irmão, Otto.

Núcleo escola Ruth Goulart

A Escola é conduzida pela firme e bem-sucedida Ruth Goulart (Myrian Rios). Ela tem seus alicerces estremecidos quando Renato (Junno Andrade), um grande amor da juventude, ressurge como funcionário do colégio e namorado de seu braço-direito e melhor amiga, Helô (Elina de Souza). Ruth, acostumada a conduzir centenas de funcionários e alunos, se vê frustrada quando um homem sozinho, consegue virar seu mundo de cabeça para baixo, podendo colocar em jogo o relacionamento com aquela que sempre esteve ao seu.

Núcleo Gleyce

Gleyce (Maria Gal) é a definição em pessoa de mulher forte e corajosa. Termina a faculdade, pendura orgulhosamente o seu diploma na parede. Ela, no entanto, é não é do tipo que se acomoda na felicidade própria sabendo que tem tanta gente no mundo precisando de ajuda, por isso, está mais empenhada do que nunca em ajudar a comunidade Bem-te-vi. O problema é que não vai conseguir o que quer sem enfrentar a grande resistência dos bandidos, que preferem que a comunidade siga dependente do crime. Ela é casada com Henrique (Paulo Américo). Inteligente e bem-sucedido em sua carreira como professor universitário, ele tem uma relação conturbada com Jeferson (Vitor Britto).