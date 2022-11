Poesia solidária: livro realiza sonho de professora e ajuda projeto social

O livro “Inspirações trazidas pelo vento” é a realização de um sonho de Sandra Helena Gomes Bandini. Profissional da educação durante mais de três décadas, ela lança seu primeiro livro de poesias neste sábado (26), às 17h, na Biblioteca Central de Santa Bárbara d’Oeste. Cada exemplar custa R$ 40 e todo o dinheiro arrecadado será revertido para um projeto social que oferece marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade na região.

Sandra contou que a vida toda foi uma leitora voraz e escrevia muito, mas foi apenas em 2019 que se encontrou na poesia. “O livro chama ‘Inspirações trazidas pelo vento’ porque eu estava sentada à beira mar, sentindo a brisa marítima, e o primeiro poema fluiu inteiro na minha cabeça. Desde então não parei de escrever poesias”, recorda a autora.

Todo o dinheiro arrecadado com a venda do livro “Inspirações trazidas pelo vento”, de Sandra Bandini, será revertido para projeto social – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O livro é uma auto-publicação da autora, reunindo textos produzidos entre outubro de 2019 e setembro de 2022. “Ele conta um pouco sobre minha vida, com momentos que passei, o contexto onde vivo, e poesias sobre situações cotidianas”, contou Sandra. “A partir de quando o livro foi feito, já tenho algumas outras. A poesia hoje faz parte do meu cotidiano, quando tenho um tempinho sento e escrevo”, disse a autora.

Formada em biologia e pedagogia, Sandra trabalhou durante 33 anos na área, com experiência na rede estadual e particular. Ela passou por todos os ciclos em sala de aula, com exceção da educação infantil, e se aposentou este ano no cargo de vice-diretora.

O lançamento do livro será no dia em que completa 55 anos de idade. “Fazer o lançamento com uma festa que culminasse com o dia do meu aniversário é a realização de um sonho. Se virão novas obras não sei, mas acho que sim. A poesia flui muito, tenho conseguido escrever bastante”, disse.

ESCUTA. Sandra é fundadora e presidente do projeto “Olhar Solidário”, que todas as quartas-feiras entrega marmitas para moradores de rua em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e, eventualmente, em Sumaré. Com 50 voluntários, o projeto busca oferecer um espaço de acolhida a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“A ideia não é matar a fome, porque senão teríamos que entregar comida todos os dias. Mas dá a marmita, senta, conversa e ouve. É um espaço de escuta para essas pessoas”, contou Sandra. “Na maioria são moradores de rua, mas algumas pessoas com casa vão até os pontos onde ficamos. Na semana passada, por exemplo, atendi uma família que não tinha gás para cozinhar”, contou.

“Inspirações trazidas pelo vento” pode ser comprado durante o lançamento neste sábado. A Biblioteca Central fica na Rua Campos Sales, 70, Vila Breda, junto ao Terminal Municipal. Também é possível comprar através do Instagram do projeto, o @olharsolidario_juntos. A tiragem inicial é de 120 exemplares.