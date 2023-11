‘Pode ter entrado cancelado, mas sai aplaudido’, diz Sheherazade sobre desistência de Lucas

A jornalista Rachel Sheherazade, expulsa de A Fazenda 15, reality show da Record TV, comentou a desistência do influenciador e ex-militar Lucas Souza nesta quarta-feira, 22. Os dois mantiveram uma amizade durante a participação no programa. Lucas tocou o sino da sede na quarta após uma série de brigas acaloradas com o ex-BBB Cezar Black.

Rachel fez uma sequência de stories no Instagram comentando sobre a trajetória do antigo aliado no reality e se disse “muito triste” com a desistência. A jornalista afirmou que Lucas era um dos favoritos ao prêmio final de R$ 1,5 milhão. Com a saída, ela considera que Jaquelline e André Gonçalves, agora, são os participantes com mais chances de saírem como os grandes vencedores.

“O Lucas realmente chegou ao limite dele”, comentou Rachel, que afirmou que o amigo “foi um gigante” no programa. Segundo a jornalista, o ex-militar entrou em A Fazenda com dois objetivos: faturar o prêmio do reality e reconstruir sua imagem após as polêmicas de seu casamento com Jojo Todynho.

“Sobre esse aspecto, em particular, ele é um vencedor, porque ele conseguiu mostrar um outro Lucas que as pessoas não conheciam”, afirmou. Rachel contou ter entrado em A Fazenda sem saber “quem eram 99% das pessoas” e quis se manter longe das polêmicas de cada um para ter sua própria visão sobre os participantes.

“Eu acho que foi a melhor escolha que eu tomei. … Por isso, também, eu me aproximei do Lucas, porque eu não vi nele a pessoa polêmica”, relatou. “O que eu vi foi um menino de 23 anos que estava querendo recomeçar.”

Rachel chamou o influenciador de “corajoso”, “gentil”, “educado” e “batalhador” e afirmou que o ex-militar conquistou uma grande torcida. Ela disse que considera que Lucas deixou o programa para priorizar sua saúde mental, não por “covardia”.

“O Lucas pode, sim, ter entrado em A Fazenda cancelado, mas ele sai do espetáculo, do programa, do show aplaudido”, comentou.

Lucas bate o sino

Lucas decidiu desistir do reality show após uma série de desentendimentos com Cezar Black. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa da emissora nesta quarta. A equipe do influenciador também emitiu um comunicado.

Os peões ficaram surpresos quando foram comunicados da desistência de Lucas. Jaquelline, inclusive, chorou muito – eles tinham um romance no programa. Na segunda, 20, o ex-militar chegou a cuspir em Black durante uma discussão. A segurança do reality precisou intervir na briga.

A equipe de Lucas Souza também se pronunciou nas redes sociais depois da desistência do reality show. “Nosso menino foi gigante em todos os aspectos. Atacado covardemente desde o primeiro dia da casa, aqui fora não foi diferente. Continuou vítima de perseguição de gente que não tem coração”, dizia o comunicado.