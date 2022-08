Cultura Pocah se aventura no afrobeat pop com ‘Não Sai da Minha Mente’

A cantora e ex-BBB 21 Pocah está se aventurando no gênero musical afrobeat pop e lançou nesta quinta-feira, 18, o single Não Sai Da Minha Mente, que conta com as participações dos rappers Bin e Lionel, artistas conhecidos do trap. O trabalho estará disponível em todos os tocadores digitais com clipe no YouTube a partir de sexta-feira, 19, ao meio-dia.

Ao Estadão, a artista conta como foi se aventurar no estilo musical e convidar os rappers para o projeto. “O afrobeat é uma vertente que está chegando com tudo aqui no Brasil. Alguns produtores estão explorando essa sonoridade e conquista mesmo o público, assim como me conquistou. O Ajaxx (produtor) é muito talentoso e conseguiu criar uma batida envolvente. O Bin e o Lionel, artistas que admiro demais, entraram na música comigo de uma forma totalmente orgânica. O processo fluiu no estúdio e nasceu Não Sai Da Minha Mente, que realmente vicia e fica presa na cabeça”, diz Pocah.

Para a cantora, o lançamento significa o início de um novo ciclo, ao mesmo tempo que é um resgate das suas raízes. “Essa música tem influências do rap, do hip-hop e do trap, que eu escuto desde a minha adolescência. Não é tão novo na minha vida, mas bem diferente dos meus últimos lançamentos”, destaca.

“Gravar com a Pocah foi uma experiência braba! Eu já era fã dela antes e estar com ela no estúdio foi incrível. O Lionel amassa muito e essa nossa parceria já não sai da minha mente. Podem esperar muito do som! Tá muito irado e tem tudo para ser um sucesso”, diz Bin.

Pocah confessa também que está ansiosa para o lançamento. “Podem esperar a mesma Pocah mas de uma forma diferente. Estou me apresentando e cantando de uma forma que não é muito parecida com os meus últimos lançamentos, e isso é bem bacana. A novidade sempre instiga. E estou mega ansiosa para eles conferirem o que ando preparando no estúdio”, conta.

A música tem a presença marcante do beat envolvente do trap, assinado pelo produtor Ajaxx, que está por trás de sucessos do L7nnon e do MC Poze do Rodo. A letra narra a história de um encontro romântico e sensual entre um casal, que ficou na memória: “Só diz pra mim se você não me quer / Tava pensando em ser tua mulher / Seu corpo tão quente, roupa da Fendi, tu com a minha corrente / Não sai da minha mente”.

Clipe com visuais estonteantes

O single vem acompanhado por um clipe. Nele, Pocah, Bin e Lionel são rodeados por luzes e arranjos florais que contribuem para uma atmosfera de intimidade e paixão. Com cores fortes, em um ambiente pós apocalíptico, os artistas rimam em um clima de sedução e de sintonia.

“O clipe é lindo. Os visuais são bem envolventes. Parece quase uma sessão de hipnose porque você fica preso, vidrado na tela. Está muito lindo mesmo, bem sensual e do jeitinho que eu imaginei”, diz a cantora.

A artista finaliza revelando projetos futuros: “Graças a Deus tenho muitos shows pela frente. Tenho agenda até o fim do ano e início do próximo. Não vejo a hora de poder cantar Não Sai Da Minha Mente ao vivo e ver a galera se jogando nessa vibe comigo. Meu principal projeto neste momento é o disco. Estou trabalhando muito para que ele venha perfeito, do jeito que os meus fãs merecem”.