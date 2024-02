Plateia atira lixo em modelos durante desfile da Semana de Moda de Milão

No último dia da Semana de Moda de Milão, realizado neste domingo, 25, a marca Avavav, liderada por Beate Karlsson, surpreendeu a todos com um desfile que virou assunto: lixo foi jogado na passarela enquanto as modelos desfilavam. Assista aqui .

No entanto, esse ato não foi um protesto do público, e sim parte da apresentação, planejada para fazer as pessoas pensarem sobre como tratamos a moda e os que trabalham nela. As informações são da revista Dazed.

Beate Karlsson é conhecida por seu estilo provocativo e abordagens não convencionais no mundo da moda. Anteriormente, ela já havia apresentado coleções que se desfaziam enquanto os modelos caminhavam, e outra com peças inacabadas, caracterizando sua marca como um espaço de criatividade sem limites.

A apresentação elevou a discussão ao incorporar literalmente o conceito de “lixo” na passarela, uma crítica direta aos comentários negativos que frequentemente inundam suas redes sociais.

O desfile contou com atores disfarçados na plateia começando a jogar o lixo, que incluía de tudo, desde cascas de banana a latas e ovos, simbolizando as críticas que Karlsson enfrenta online. Além disso, os modelos foram previamente informados sobre o que ocorreria durante o desfile e concordaram em participar.