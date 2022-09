Planet Hemp divulga capa de single em parceria com Criolo e vídeo manifesto

O Planet Hemp liberou na quinta-feira, 15, a capa do novo single, Distopia. A faixa, uma parceria com o rapper Criolo, marca o retorno dos lançamentos da banda, sendo esta a primeira música inédita do grupo em 22 anos, desde o lançamento de seu último álbum de estúdio, A Invasão do Sagaz Homem Fumaça (2001).

A nova faixa chega às plataformas de áudio pela Som Livre na próxima terça-feira, 20, e traz mensagens que carregam os princípios da banda nesse retorno.

Entre elas, estão palavras de ordem entoadas pela voz de BNegão na música – “Repense, Reflita, Recuse, Resista” – foram desdobradas em um vídeo manifesto, divulgado também na quinta.

Com Distopia, o grupo formado atualmente por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru abre os trabalhos do novo disco, com previsão de lançamento para outubro.