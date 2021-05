Cultura Placa de rua com o nome de Paulo Gustavo é instalada

A prefeitura de Niterói instalou a placa da rua Ator Paulo Gustavo, no bairro de Icaraí, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 19. O local se chamava Coronel Moreira César e mudou de nome em homenagem ao artista, que nasceu e cresceu na cidade.

“Ator, humorista, roteirista e apresentador. Nascido e criado em Niterói, Paulo Gustavo sempre exaltou a cidade e a usou como cenário em seus trabalhos. O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente”, diz a placa.

Um vídeo do momento da instalação foi publicado nas redes sociais da Prefeitura e compartilhado por diversos amigos e familiares do artista, que morreu por complicações da covid-19. Tatá Werneck, por exemplo, escreveu um texto emocionante no Instagram.

“É uma linda homenagem. Um gesto de carinho depois desse golpe brutal. Ele deve estar feliz. Desculpa, mas feliz ele estaria junto dos filhos e da família. Que vire símbolo de justiça. Que vire estímulo para que respeitemos a vida uns dos outros. São mais de 430 mil pessoas com o mesmo valor do Paulo. Nós o amamos, mas a vida dele é tão importante quanto das outras pessoas que foram embora na pandemia”, desabafou ela.

Regina Casé e Ingrid Guimarães também repercutiram a homenagem, em stories na rede social. Déia Lúcia, a mãe do ator, respostou algumas das publicações no perfil dela. “Todas as ruas e todo amor sempre nos levarão até você”, publicou Casé.

“Sai a regra e entra a maioria. Sai a pontaria, entra a ousadia. Sai a vida real, entra a fantasia. Sai o coronel e entra a alegria. Saudades, Paulo Gustavo. Parabéns, Niterói”, escreveu Guimarães.

A mudança do nome da rua foi aprovada na última quinta-feira, 13, pela Câmara Municipal de Niterói, por 18 votos a 3. Antes que o projeto fosse votado, houve uma consulta à população e mais de 30 mil moradores do local concordaram com a homenagem.

Neste sábado, 15, um homem foi preso, após furtar uma placa da rua Coronel Moreira César, quando o local ainda não tinha mudado de nome. Segundo a PM, policiais faziam uma ronda na região quando avistaram o sujeito, que confessou o furto e devolveu a peça. Ele foi detido e o caso foi encaminhado à 76ª DP, em Niterói.