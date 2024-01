Cultura Pizane é terceiro eliminado do ‘BBB 24’

A terceira eliminação do BBB 24 aconteceu na noite desta terça-feira, 16. Beatriz, Lucas Pizane e Davi disputavam o paredão. Pizane foi o eliminado, após receber apenas 8,35% dos votos para permanecer no reality. Davi e Beatriz receberam, respectivamente, 63,21% e 28,44% dos votos do público para permanecerem.

Em sua saída do programa, o baiano conversou com o apresentador Tadeu Schmidt, que perguntou se o ex-brother se arrependia de algo. Em sua resposta, Pizane disse que teria mudado algumas atitudes. “Eu lembro de algumas conversas onde eu estava dentro de situações em que eu não estava concordando, mas eu ficava na dúvida porque são pessoas que eu gosto, mas será que se eu expor aqui uma opinião contrária vai estar expondo a pessoa para um caminho errado, aí acabei passando por cima dos meus valores”, disse.

Antes do brother, Thalyta foi a segunda eliminada neste domingo, 14. Maycon foi o primeiro a sair da casa na quinta-feira passada, dia 11.

Relembre a trajetória de Pizane

Pizane não se envolveu em grandes conflitos na primeira semana. Apenas na dinâmica do Sincerão, nesta segunda-feira, 15. O brother disse que Davi não ganharia o reality e disparou: “a forma que você se posiciona infringe a linha do desrespeito. Comportamentos que você tem, como os que teve ontem, infringem essa linha dentro da convivência da casa”.

E completou: “você fala muito sobre ser homem. Você é homem de verdade quando bota uma mesa linda na Xepa, quando confraterniza, quando mostra sua essência, mas quando é desrespeitoso diretamente, incitando até agressões físicas e falas problemáticas, dessa forma é desrespeitoso”.