Pitty faz show sentada durante recuperação por cirurgia

Pitty se apresentou sentada em uma cadeira durante show no Festival de Inverno I Love Prio, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado, 13. A motivação foi uma cirurgia de emergência à qual a cantora foi submetida no último dia 3, que a deixou afastada por 10 dias.

A artista entrou no palco andando, mas, durante o período do show, precisou ficar em repouso. No Instagram, tanto o perfil de Pitty quanto do festival publicaram vídeos sobre o tema.

“Aos 45 do segundo tempo eu consegui fazer um formato que era possível para estar aqui. Hoje vai ser um show, no final das contas, muito especial, uma experiência diferente”, disse ela, a respeito da decisão.

Pitty ainda destacou: “Aceito e aproveito para fazer o meu melhor quando a vida me coloca nesse lugar. Desistir nunca foi uma opção”. O motivo da cirurgia não foi informado pela equipe da cantora.