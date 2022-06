‘Pinóquio’, animação de Guillermo del Toro na Netflix, ganha novas imagens

A Netflix divulgou na terça-feira, 14, novas imagens de Pinóquio, animação produzida por Guillermo del Toro. O filme tem previsão de chegar ao catálogo do streaming em dezembro deste ano.

A obra utiliza bonecos reais em uma técnica chamada stop-motion (ou quadrado-a-quadrado), onde são tiradas várias fotografias de um mesmo objeto com pequenas variações para simular seus movimentos.

Segundo Guillermo, a animação foge da perspectiva de domesticação presente no conto de fadas, em que o foco está em Pinóquio receber uma lição de que é necessário obedecer aos pais e ser um bom menino.

“Este filme é sobre encontrar a si mesmo e encontrar seu caminho no mundo – não apenas obedecer aos mandamentos que são dados a você, mas descobrir quando eles estão bem ou não”, disse ele à revista Vanity Fair.

E acrescentou: “A obediência cega não é uma virtude. A virtude de Pinóquio é desobedecer. Em uma época em que todo mundo se comporta como uma marionete, ele não. Essas são as coisas interessantes, para mim. Não quero recontar a mesma história. Eu quero contar do meu jeito e do jeito que eu entendo o mundo.”

O filme também se distancia do live-action que está sendo produzido pelo Disney+, com estreia prevista para setembro, que pretende seguir à risca a história escrita por Carlo Collod em 1883.

Nas imagens divulgadas da versão de Pinóquio de Guillermo del Toro, é possível ver o boneco de madeira, seu pai, Gepeto, e outros personagens.