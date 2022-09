Phil Collins e Genesis vendem catálogo de obras por R$ 1,6 bilhão

O cantor e baterista Phil Collins e seus ex-colegas do grupo Genesis, Mike Rutherford e Tony Banks, aceitaram um acordo de direitos musicais de US$ 300 milhões (algo em torno de R$ 1,6 bilhão) da Concord Music Group, segundo o The Wall Street Journal.

O acordo teria deixado as obras de Peter Gabriel, ex-integrante e um dos fundadores da banda, de fora, além de outros ex-membros do grupo. A transação também inclui todos os valores arrecadados em reprodução por streaming.

Também segundo o jornal, o negócio sinaliza o retorno da Concord, uma das maiores gravadoras independentes de música, como compradora após um período de incertezas e de uma possível venda de si mesma.