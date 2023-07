Peta pede cancelamento de filmagens de ‘Gladiador 2’ após denúncias de maus-tratos a animais

A Organização para o Tratamento Ético dos Animais (Peta, da sigla em inglês) enviou uma carta para a equipe de produção e o elenco do filme Gladiador 2 após receber denúncias de maus-tratos a cavalos e macacos no set de filmagem, de acordo com o TMZ.

O documento foi escrito depois da organização receber denúncias anônimas que relataram maus-tratos aos animais que irão aparecer nas cenas do filme. Uma das denúncias aponta que os cavalos eram deixados no sol mesmo durante as pausas nas filmagens e que um dos animais ainda teria apresentado problemas na perna por conta do calor e do peso dos figurinos.

Na carta, além dos maus-tratos aos cavalos, a Peta critica o uso de macacos nas filmagens do longa dirigido por Ridley Scott, argumentando que esses animais são “imprevisíveis”, e pediu o cancelamento das filmagens. Os trabalhos estão previstos para acontecer até esse próximo sábado, 22, apesar da greve de atores e roteiristas em curso nos Estados Unidos.

O elenco de Gladiador 2 conta com Paul Mescal, Barry Keoghan, Denzel Washington e Pedro Pascal, entre outros astros. Também está confirmado o retorno de Connie Nielsen, que viveu Lucilla no filme original. Protagonista do primeiro longa, o ator Russell Crowe não retornará para a sequência. A estreia está prevista para 22 de novembro de 2024.