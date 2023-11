Cultura ‘Pessoas podem se ver no meu lugar’, diz Xuxa sobre posição na lista das mais ‘sexies’ do mundo

A apresentadora Xuxa Meneghel foi eleita como uma das 100 mulheres mais “sexies” do mundo em um ranking divulgado por fãs da revista Vip, extinta em 2018. Xuxa apareceu na 22ª colocação, à frente de nomes como Gisele Bündchen e Ludmilla.

Ela celebrou a posição, comentando sobre etarismo. A apresentadora completou 60 anos em março deste ano. “Acho que o meu exemplo não é ruim para nada e nem para ninguém. Até agora pelo menos. Acredito que seja bom as pessoas poderem se inspirar, se verem no meu lugar”, declarou a artista em entrevista ao site da jornalista Heloisa Tolipan.

Para Xuxa, a colocação pode servir de exemplo para que mulheres abandonem hábitos como beber e fumar. Ela também comentou sobre o uso da palavra “velha” no Brasil, usada de forma pejorativa. “Chegar na idade que estou, velha para todo mundo, mas me sentir amada, bonita, desejada, é bom também para outras pessoas e para fazer com que outras mulheres possam se espelhar”, disse.

A apresentadora diz que a colocação foi escolhida por fãs que nutrem “carinho” por ela, mas reconhece também sua trajetória como modelo. “Sempre me vi como uma modelo que deu certo como apresentadora. Hoje, eu sou uma apresentadora que foi modelo e nunca vai deixar de ser”, declarou.