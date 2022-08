Performance de Anitta no VMA 2022 é eleita uma das melhores pela ‘Billboard’

A Billboard divulgou uma lista elegendo as melhores apresentações do Video Music Awards (VMA) 2022, realizado na noite do último domingo, 28. Anitta – que fez história ao ser a primeira brasileira a cantar no palco da premiação e de quebra ganhou na categoria de melhor música latina com o seu hit global Envolver, sendo a primeira cantora solo latina a receber o troféu – conquistou o terceiro lugar na avaliação da revista norte-americana.

“VMA! Você achou que eu não ia rebolar minha bunda esta noite? Vestida com um terno vermelho brilhante e colado, Anitta rondava o palco do VMA como uma gata de rua em busca de sua próxima refeição, esfregando-se em seus dançarinos antes de fazer uma coreografia absolutamente feroz e cumprir aquela promessa de sacudir a bunda”, escreveu a Billboard.

O primeiro lugar ficou com Nicki Minaj, vencedora do VMAs Video Vanguard Award de 2022. “Qualquer um que tenha esquecido por que Nicki Minaj é uma lenda recebeu um lembrete não tão gentil durante a transmissão do VMA de 2022, já que a Queen Barb dominou absolutamente o Prudential Center com um medley de carreira que cobriu tudo”, apontou aBillboard.

A segunda posição ficou para Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, do grupo BlackPink. As meninas fizeram a sua estreia na premiação norte-americana e ainda levaram para casa dois grandes prêmios. “Enquanto a fumaça rosa se espalhava pelo palco e para o público do VMA, o BlackPink lançou seu novo single Pink Venom com vocais rápidos e coreografia feroz. Não foi apenas sua estreia no VMA, mas sua primeira apresentação em uma premiação americana, ponto final. Com base no que vimos no VMA, certamente não será o último”, disse a revista.

Anitta chora após vencer prêmio

Ainda sem acreditar no feito histórico, Anitta usou o Instagram nesta segunda-feira, 29, para agradecer aos fãs todo o apoio recebido. Na sequência de stories, ela não segurou a emoção e veio às lágrimas.

“Prometi aos meus fãs que viria aqui para dizer alguma coisa. Ainda não dormi desde ontem. Estou tentando entender o que aconteceu ontem à noite. Estou a caminho de casa e queria dizer obrigada, quero que todo mundo, principalmente meus fãs, saibam como estou feliz. Para Quem não é brasileiro é difícil entender o que aconteceu ontem”, disse.

“Meu País tem momentos sociais loucos. Ainda mais com o meu ritmo. Nasci na favela, na comunidade e, para 80%, 90% das pessoas do meu País, as coisas são tão impossíveis. Muitos anos atrás esse ritmo era considerado um crime, quando comecei. Pessoas foram presas. Prometi que um dia ia mudar isso. Hoje fiz acontecer”, continuou Anitta.

“Após celebrar com meus amigos, porque estava processando o que aconteceu, não estava acreditando, depois de ver os vídeos, me sinto grata. Tudo que sonhei na minha vida era levar esperança ao meu povo. Quando você nasce e cresce num lugar como o meu, as pessoas olhavam pra mim e não imaginavam. Estava acostumada a crescer e não ter futuro, um futuro legal. Meu sonho era mostrar às pessoas que é possível e consegui.”

“Só queria agradecer aos meus amigos reais, minha família, meu País. Sei o quanto foi difícil, por isso não esperava. Estou tão surpresa. Obrigada Universo, minha família que sempre me apoia, meus fãs… Hoje nós trouxemos esperança para tantas pessoas. Esse era meu principal sonho. Fazer dinheiro e ter fama, não me importa. Mudar vida é impagável. Estou muito feliz”, finalizou.