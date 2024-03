Perfil de Milton Neves anuncia falsamente morte de Faustão e ele se desculpa e explica

O jornalista Milton Neves esclareceu em seu Instagram na manhã desta sexta, 22, que teve suas redes sociais hackeadas. O perfil do jornalista havia compartilhado uma informação falsa, alegando a morte de Fausto Silva, o Faustão. Neves afirma que vai levar o caso à polícia para descobrir os responsáveis pela invasão das contas.

“Atenção, pessoal! Hackearam minhas redes e publicaram falsa informação sobre meu querido amigo Faustão! Ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus! Vou levar o caso à polícia para descobrir quem foi o responsável!”, escreveu o jornalista. Confira a postagem aqui .

Faustão está internado no Hospital Albert Einstein, em recuperação após realizar um transplante de rim no final de fevereiro. Cerca de duas semanas mais tarde, o apresentador teve de passar por um procedimento chamado embolização, devido ao atraso no processo de adaptação do órgão transplantado.