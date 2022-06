Pensamos em um casamento junino, diz Paolla Oliveira sobre união com Diogo

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira pretendem oficializar o amor de forma diferente. “Pensamos em um casamento junino. A gente é mais dessa vibe!”, brinca a atriz, que espera conseguir casar com o sambista em 2023. “Celebrar a gente celebra todo o dia. Todo dia, a gente faz um brinde. Pode ser com champanhe ou com café…quem sabe ano que vem eu consiga travar a agenda do Diogo para casar? A vontade existe”, garante.

Em entrevista ao jornal O Globo, o casal declara que dá certo, pois ambos são felizes em suas escolhas profissionais. “Estou feliz por ela estar fazendo novela. Sou noveleiro!”, afirma Diogo. Porém, o sambista confessa que pode ter ciúme: “Não sei como vou reagir às cenas de beijo. Pode ser que dê aquela irritaçãozinha e que eu prefira levantar do sofá para pegar um copo d’água”.

Paolla também ressaltou o fato de os dois serem felizes em suas carreiras e que isso é ponto fundamental para um relacionamento. “Os dois estarem realizados profissionalmente é uma premissa importantíssima. Quando só um está feliz, não dura muito”, enfatizou.

Diogo Nogueira é pai de Davi, de 16 anos, fruto do relacionamento dele com Milena Nogueira. Sobre a relação do filho com Paolla, ele relata: “Ela é uma mãezona. Não dá nem para chamar de madrasta. Na verdade, me ajuda muito com ele”.

Sobre ser mãe com Diogo, a atriz entrega: “Meus pais ainda não têm netos. Já falei que meu irmão vai dar primeiro, ms também daremos. Sinto essa vibração em volta de mim”, conclui.