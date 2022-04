Pela primeira vez na teledramaturgia

Aos 30 anos, Ingrid Gaigher é de uma geração que ainda cresceu assistindo às novelas. Por isso mesmo, a vontade de experimentar esse formato era presente em sua carreira. Então, quando surgiu o teste para interpretar Leona em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, a atriz sentiu que poderia ser aquele o momento tão esperado. “Cresci em um País que consome muita novela. Eu mesma assisti na minha vida inteira, era uma oportunidade que eu queria muito. Ao saber que seria no núcleo da Julia Lemmertz e da Giovanna Antonelli, que são referências para mim, a atração foi imediata”, conta.

Na história, Leona chega de umas de suas viagens, a convite da tia Carmem, papel de Julia. No entanto, ela também quer reaver o espaço que acreditar ser dela e da mãe na Wollinger, empresa comandada pela tia. “Leona tem uma relação ambígua com o primo e tenta algo com ele, para afastá-lo da Flávia, a pedido da tia. Em troca, vem uma ajuda financeira”, explica Ingrid. Porém, a ambição da jovem é tamanha que ela acaba se aliando à principal rival da tia, Paula, vivida por Giovanna. “Ela quer derrubar a tia e atingir seu objetivo, que é ter de volta os bens da sua parte na família. Posso dizer que Leona é polêmica, porque se arrisca muito”, descreve.

Além de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, Ingrid também pode ser vista na série “Lov3”, disponível para os assinantes do Prime Video, serviço de streaming da Amazon. Na trama, ela dá vida à vanguardista Isa, que forma um trisal. Segundo a atriz, a repercussão é a melhor possível. “Acho que nos ocupamos muito com o texto, com os temas debatidos pela série e, principalmente, discutimos pautas de diversidade. Se tem algo que todo mundo faz, por mais que tente fugir, é se relacionar. A identificação das pessoas com esse trabalho que tivemos, sobre as diferentes formas de amar, tem sido muito legal”, valoriza.

Ingrid já está envolvida em outro projeto para a tevê. “Estou na série ‘O Beijo Adolescente’, para a HBO, inspirada em uma história em quadrinhos homônima sobre uma epidemia em um Brasil do futuro. Nela, todas as pessoas com mais de 18 anos perdem a cor, a Amazônia está totalmente colonizada e tomada por parques industriais e um grupo de adolescentes tem poderes que só eles enxergam, mas podem salvar o país”, adianta. Mas, pelo menos por enquanto, não há previsão de lançamento.

Nome completo: Ingrid Machado Amorim Gaigher.

Nascimento: 8 de maio de 1991.

Atuação inesquecível: “No teatro, como a Malvina de ‘Gabriela Cravo e Canela’, obra de Jorge Amado e direção do João Falcão. Na tevê, a Aline da série ‘Segunda Chamada’, da Globo”.

Interpretação memorável: Fernanda Montenegro como Dora no filme “Central do Brasil”, dirigido por Walter Salles e lançado em 1998.

Momento marcante na carreira: “Atuar no mesmo palco que Marília Pêra e Miguel Falabella, no musical ‘Alô, Dolly’”.

O que falta na televisão: Programação Infantil de qualidade.

O que sobra na televisão: Jornalismo sensacionalista.

Com quem gostaria de contracenar: Fernanda Torres, Andrea Beltrão, Alice Braga, Lázaro Ramos e Andréia Horta.

Se não fosse atriz, seria: Professora de dança.

Ator: “No Brasil, Tony Ramos. Lá fora, o Joaquin Phoenix”.

Atriz: Fernanda Torres e Grace Passô.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Nazaré Tedesco, papel de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, novela de Aguinaldo Silva, exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005; e Odete Roittman, personagem de Beatriz Segall em “Vale Tudo”, novela de Gilberto Braga, exibida originalmente entre 1988 e 1989, na Globo.

Personagem mais difícil de compor: Anita, no espetáculo “West Side Story”, e Kika, na série “O Beijo Adolescente”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “O Rei do Gado”, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida originalmente pela Globo entre 1996 e 1997.

Que papel gostaria de representar: “Nas novelas, Nazaré Tedesco. No Teatro, seria Blanche DuBois, de ‘Um Bonde Chamado Desejo’”.

Filme: “Que Horas Ela Volta”, dirigido por Anna Muylaert e lançado no Brasil em 2015.

Autor: Valter Hugo Mãe e Carolina Maria de Jesus.

Diretor: Pablo Larraín, Pedro Almodóvar, João Falcão, Anna Muylaert e Laís Bodanzky.

Vexame: “Abraçar uma pessoa desconhecida na rua e me dar conta de que não conhecia quando já estava abraçada. Sou míope”.

Mania: “De narrar coisas que estou fazendo, tipo: ‘vou ferver essa água para fazer café, adoro café para trabalhar e faz todo sentido esse café agora’, e vou indo”.

Medo: “Da solidão”.

Projeto: “Meu texto e show chamado ‘Canções para Matrimônio, Vol. 1’, pelo qual tenho muito carinho. Escrevi em um momento muito difícil para mim e nasceu uma personagem, a Neiva, que é uma cantora de casamentos que tenta vender seu trabalho autoral durante a cerimônia. Como ninguém corresponde, aos poucos ela vai se destemperando. Está disponível no YouTube”.