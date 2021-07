‘Pega-Pega’ retorna ao ar em edição especial na grade da Globo

Desde o início da pandemia de Covid-19, a emissora tem aproveitado para reexibir diferentes novelas como saída para o lento cronograma de gravação em virtude dos protocolos de combate ao novo coronavírus. Sem uma frente confortável de capítulos finalizados de “Quanto Mais Vida, Melhor”, próxima trama inédita das sete, o enredo de “Pega-Pega” foi escalado para ocupar a faixa horária nos próximos meses.

Com estreia marcada para amanhã, dia 19, o folhetim, que não teve uma boa aceitação da crítica quando foi exibida, fechou com média de quase 30 pontos de audiência, garantindo um bom público. “Eu acho que a novela vai funcionar muito, primeiro porque é muito bonita. Ela tem esse lugar de uma conversa sobre cada um, que é uma conversa que vai ser para sempre, porque não é este ou aquele modelo ético, é a ética. Aquilo que define você e aquilo que você acredita. Então, acho que isso sempre estará ali. E acho que pelo fato dela ser uma comédia, tenderá de novo a poder ser um lugar de alívio, um momento de respiro no meio desse caos, dessa tragédia, dessa situação insuportável”, analisa Luiz Henrique Rios, que assinou a direção artística da novela.

Mateus Solano e Camila Queiroz serão o casal de protagonistas, Eric e Luíza – Foto: Divulgação

Com o humor característico do horário das sete, a trama de “Pega-Pega” também mistura ação e investigação, mistério e romance. “Bon vivant” e dono do luxuoso Hotel Carioca Palace, Pedrinho Guimarães, papel de Marcos Caruso, está completamente falido. Sua única chance para saldar suas dívidas é vender o hotel para o empresário Eric Ribeiro, de Mateus Solano, e se mudar para Nova Iorque ao lado da neta Luiza, vivida por Camila Queiroz. “Ele começa como um homem que coloca o ‘ter’ na frente do ‘ser’ e termina em posição oposta. É bom quando um personagem muda qualitativamente e leva reflexão ao público”, aponta Caruso.

Os planos de Pedrinho, no entanto, vão por água abaixo quando o dinheiro da venda é roubado. Um assalto milionário acontece durante o baile de gala de 25 anos de Luiza, e a festa se transforma em uma investigação policial, onde todos os envolvidos no evento são suspeitos e têm suas vidas impactadas. “É uma alegria imensa rever esses personagens na interpretação desses atores que eu amo. Na concepção artística do Luiz, foi um casamento de ideias e realizações muito feliz. Chamamos de comédia elegante, era popular, mas era elegante ao mesmo tempo. É uma alegria que não achava que ia sentir tanto nesse momento que estamos vivendo”, afirma a autora Claudia Souto.

Por trás do arrojado assalto estão Malagueta, Júlio, Sandra Helena e Agnaldo, interpretados por Marcelo Serrado, Thiago Martins, Nanda Costa e João Baldasserini. Para não levantar suspeitas, o quarteto criminoso esconde o dinheiro e segue trabalhando normalmente no hotel, torcendo para que o novo proprietário, Eric, se desfaça do local. A responsabilidade pelo golpe milionário, porém, recai injustamente sobre o empresário. “A novela gira em torno de um grande roubo e traz reflexões sobre como os crimes são tratados no nosso País, acho atual e pertinente”, vibra Baldasserini, que emplaca sua terceira novela seguida no horário das sete.

Apesar dos nomes estelares no elenco, o fictício Carioca Palace também é um dos grandes protagonistas do folhetim. Construído nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, o hotel tem pé-direito de seis metros e detalhes espalhados por dois andares e toda a área comum, além dos demais seis andares e a cobertura, inseridos por computação gráfica. Ao todo, são 2.200 metros quadrados.

“É um dos cenários mais apaixonantes que fizemos! Localizado em uma Copacabana inventada para atender a dramaturgia, criamos um quarteirão inteiro e substituímos digitalmente, com efeitos visuais, a Praça do Lido. Um projeto imenso que incluía áreas sociais, lobby, salões, suítes, piscina, lojas, restaurantes, bares e ainda todas as dependências de serviços onde trabalhavam os personagens, passando por cozinhas, corredores, subsolos, escritórios, depósitos, oficinas. O mais divertido era a certeza do público de que as gravações aconteciam no Copacabana Palace”, relembra May Martins, responsável pela cenografia.

Quem é quem em ‘Pega-Pega’:

Núcleo Carioca Palace

Dono do Carioca Palace, Pedro Guimarães (Marcos Caruso) é o grande herdeiro do hotel. Playboy que sempre curtiu a vida adoidado, ele é avesso a trabalho. Ao passar por dificuldades financeiras, Pedrinho decide vender o hotel a Eric (Mateus Solano). Nos áureos tempos, viveu um romance com Sabine (Irene Ravache) e teve um affair com Lígia (Ângela Vieira). Sua única parente viva é a neta Luiza (Camila Queiroz). Aos três anos, ela foi morar com o avô logo após a morte dos pais. Apesar de ter sido criada como uma princesa em seu castelo, Luiza não é uma dondoca, estuda administração de empresas e sonha gerir o hotel. Ao conhecer Eric, ela se encanta, mas se sente traída ao saber que o amado comprou o hotel de seu avô e não contou a ela quando teve chance.

Núcleo Eric

Jovem empresário muito bem-sucedido, Eric é tido como um dos melhores partidos do Rio de Janeiro e que vive para o trabalho. Seus negócios tomam praticamente todo o seu tempo e ele mal consegue desfrutar da companhia da filha, a adolescente Bebeth (Valentina Herszage), a quem ama, mas não consegue demonstrar. Viúvo, ele perdeu a mulher em um acidente de carro, e seu coração volta a bater forte ao conhecer Luiza, por quem se apaixona perdidamente. O casal, no entanto, terá de lidar com a venenosa Maria Pia (Mariana Santos). Assessora pessoal de Eric, ela nutre uma paixão platônica pelo chefe. É a sombra do empresário, que a enxerga como uma irmã.

Núcleo ladrões

Malagueta (Marcelo Serrado) é o concierge do hotel e morador de um conjugado em Copacabana. Seu nome verdadeiro é Vítor. O apelido lhe foi dado por ser ardiloso, articulador, matemático. Ambicioso, ele é o mentor do roubo e o responsável por aliciar os colegas. Agnaldo (João Baldasserini), recepcionista do hotel, é o primeiro a topar o plano de Malagueta. Boa praça e comunicativo, ele namora Sandra Helena (Nanda Costa). Camareira do hotel, ela é uma mulher alegre, despachada e que quer subir na vida, mas jamais pensou em se tornar uma ladra. Júlio (Thiago Martins) é o último integrante do quarteto. Bom moço e garçom no Carioca Palace, ele, por contingências da vida, topa participar do roubo do hotel, o que lhe causa um arrependimento profundo. Tudo fica mais complexo quando Júlio se apaixona pela determinada inspetora de polícia Antônia (Vanessa Giácomo).