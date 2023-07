Pedro Scooby rebate rumores que saiu com mulher após festa de Vini Jr.

Nesta quarta-feira, 12, Pedro Scooby teve seu nome destacado nas redes sociais após um vídeo dele saindo da festa de aniversário do jogador brasileiro Vini Jr. acompanhado de uma mulher viralizar. Segundo o surfista, ele acordou com diversas mensagens no telefone e que as imagens não acusavam nada fora do normal.

Desde 2020, o atleta se relaciona com a modelo Cintia Dicker, com quem tem uma filha, Aurora. Além de ser pai de outros três filhos, Dom, Ben e Liz, da relação com Luana Piovani.

“Estou indo para a praia com as crianças e acordei com o Léo Dias jornalista me ligando. Não vou ficar falando muito que vai parecer que estou me justificando com uma p**** que não existe. Pegaram uma foto minha andando ao lado de uma pessoa, coitada, estou até com pena dela, é uma amiga nossa”, iniciou.

“Essa amiga nossa pegou uma carona com a gente, e nossa, deve ter sido a pior carona dela. Não é uma foto minha beijando ninguém, de mãos dadas com ninguém, é andando na rua ao lado de uma pessoa. As pessoas piraram. Que loucura, irmão”, completou.

“Uma das mulheres mais bonitas que já vi”

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., Scooby contou que sentia um amor platônico por sua mulher antes mesmo de conhecê-la.

“Cheguei a encontrar ela umas três vezes antes. Há 12 anos, estava me Nova York Estados Unidos, cheguei na Times Square e tinha um banner enorme, do tamanho de um prédio, de uma propaganda de lingerie com a Cintia. Olhei e comentei com a mulher que estava na época no caso, Luana Piovani, mas sem maldade: Caraca, que mulher bonita, uma das mulheres mais bonitas que já vi. Ela disse que era uma modelo brasileira. E isso ficou no meu inconsciente, aquela coisa platônica na cabeça”, contou.

“Um dia encontrei com ela na rua, no Rio de Janeiro, e reconheci, na época, ela estava namorando um rapaz, eles estavam caminhando pelo Leblon. Depois, encontrei com ela na Bahia, conhecia o ex-namorado, ela comentou que cumprimentei a mesa toda, menos ela. Não sei se na hora eu fiquei nervoso. E depois a vi de novo em Nova York e sempre tive aquilo de achar ela a mulher mais bonita do mundo”, completou.

Pedro revelou que na verdade tentou um relacionamento com uma paixão do passado antes de seguir com a atual esposa.

“Já solteiro, estava vendo um filme e postei, e ela mandou uma mensagem. Eu era louco nela (…) Mas não era uma coisa de: Essa mulher vai ser minha. Acabamos virando amigos porque tentei um relacionamento com uma ex antiga, mas depois quando acabou e fiquei solteiro de novo, fui encontrar ela em Nova York. Um amigo meu fez um jantar, chamou ela, nos vimos a primeira noite, fomos embora de mãos dadas. Ela é muito parceira, aguentou comprar esse pacote comigo com mais três filhos”, disse.