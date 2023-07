Pedro Scooby desabafa após comentários sobre aparência da filha Aurora: Ódio e maldade

Através do seu perfil do Instagram, Pedro Scooby postou desabafo após comentários sobre a aparência da sua filha mais nova, Aurora, com a modelo Cintia Dicker. O surfista e a bebê de seis meses foram flagrados por paparazzis na área de um aeroporto esta semana. Já no Rio de Janeiro, o atleta também esteve presente em uma festa junina ao lado dos outros três filhos, Dom, Liz e Ben, fruto do seu casamento com Luana Piovani.

“Olhei os comentários da postagem e cara, que lugar chegamos? (…) o nível do ódio das pessoas, da maldade, né? Porque é um misto de inveja, com ódio, com maldade, sei lá o que acontece e isso vai até contra uma criança que tem seis meses. A Aurora passou por uma operação quando nasceu, mas já está bem, está ótima, graças a Deus, não tem nenhuma doença”, iniciou o desabafo.

“As pessoas pedem, com boa intenção, para que eu mostre as crianças, mas não vou mostrar. Olha esse lugar, cheio de ódio. A internet virou uma arma na mão de algumas pessoas, não estou generalizando, mas existe uma quantidade de pessoas maldosas. (…) Sei que tem muitas pessoas enviando mensagens de carinho, mas não mostrar elas é uma forma de proteção”, disse.

“Deus me abençoou com quatro filhos lindos, cheios de saúde, bem, graças a Deus. Aurora fez uma operação quando nasceu, mas era um probleminha no intestino e foi resolvido. E ela está zero, mas se ela tivesse eu estaria aqui para apoiar eles, para dar muito amor, para dar tudo o que eu pudesse, para eles terem uma vida melhor, uma vida tranquila, uma vida alegre, uma vida feliz e uma vida cheio de amor, principalmente, que é isso que importa”, completou em sequência.

“As pessoas pedem, com boa intenção, para que eu mostre as crianças, mas não vou mostrar. Olha esse lugar, cheio de ódio. A internet virou uma arma na mão de algumas pessoas, não estou generalizando, mas existe uma quantidade de pessoas maldosas. (…) Sei que tem muitas pessoas enviando mensagens de carinho, mas não mostrar elas é uma forma de proteção”, disse.

“Deus me abençoou com quatro filhos lindos, cheios de saúde, bem, graças a Deus. Aurora fez uma operação quando nasceu, mas era um probleminha no intestino e foi resolvido. E ela está zero, mas se ela tivesse eu estaria aqui para apoiar eles, para dar muito amor, para dar tudo o que eu pudesse, para eles terem uma vida melhor, uma vida tranquila, uma vida alegre, uma vida feliz e uma vida cheio de amor, principalmente, que é isso que importa”, completou em sequência.