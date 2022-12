Pedro Scooby atualiza estado de saúde da filha Aurora: ‘Melhorou muito’

O surfista Pedro Scooby usou os stories do Instagram na quarta-feira, 28, para tranquilizar os seguidores sobre o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Aurora. Fruto da relação do surfista com a modelo Cintia Dicker, a bebê teve de passar por duas cirurgias após o nascimento.

“A Aurora melhorou muito, a gente está muito feliz. Se Deus quiser, ela vai conseguir sair de lá do hospital logo mais”, comemorou o atleta.

Ele ainda agradeceu o apoio que recebeu: “Queria agradecer todas as orações, todas as mensagens, todas as energias positivas que mandaram.”

A bebê veio ao mundo na última terça-feira, 27. Horas após o nascimento, Scooby publicou vídeos falando sobre a saúde da filha.

Ele não revelou o motivo das cirurgias. “Por mais que eu seja esse cara positivo, continuo muito positivo, mas é o momento mais delicado na minha vida. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso está acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também, mas está tudo bem, vai dar tudo certo”, afirmou.

Aurora é a primeira filha do surfista com Cintia. Pedro já é pai de Liz, Dom e Bem, frutos do relacionamento com a atriz Luana Piovani.