Cultura Pedro Sampaio se declara bissexual e canta com Pabllo Vittar no Lollapalooza 2023

Pedro Sampaio recebeu a cantora Pabllo Vittar durante seu show no festival Lollapalooza Brasil no fim da tarde desta sexta, 24. Ela apareceu no palco para cantar a música Sal.

O DJ também aproveitou a apresentação para se declarar bissexual num telão. Após uma sequência de fotos que abordava a sexualidade de algumas pessoas, entre elas o cantor Lulu Santos, o vídeo chegou ao fim indicando “Pedro Sampaio: bissexual”, para euforia do público.

Também houve referência a trechos de músicas de artistas conhecidas como Nelly Furtado, Lady Gaga e Katy Perry na apresentação de Sampaio.