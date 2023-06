Cultura Pedro Sampaio fala sobre a reação do pai com a notícia sobre sua bissexualidade

Nesta terça-feira, 6, durante participação no podcast Quem Pode, Pod, o DJ Pedro Sampaio falou sobre como foi a reação do pai quando ficou sabendo da sexualidade do filho.

Durante a conversa com as apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, ele contou que acredita que a figura dele representa bastante, inclusive por ser uma pessoa nova.

“Eu comecei a perceber ao meu redor minha responsabilidade. Os lugares que eu estava atingindo enquanto artista”, disse. “Vários outros lugares que eu comecei a ocupar, eu preciso ser sincero comigo e com as pessoas e usar da minha voz para inspirar, trazer conforto”, continuou. “Eu fazer toda essa movimentação, me assumir bissexual no Lolla, é muito forte, grandioso”.

Pedro também falou como foi a reação do pai dele quando ficou sabendo. “Na minha família em si foi um processo de formiguinha”, revelou. “Não sabia como ia ser, tenho certeza do amor dele por mim, mas não tinha noção do que ia acontecer. Eu não estava pensando que aconteceria o que aconteceu.”

“Ele reagiu como um baque, tomou um baque porque não esperava. Mas, eu percebi que, nas conversas que tive com ele, porque é importante conversar, sempre falar sobre isso. Percebi que o principal ponto era sociedade… O que a sociedade, e os outros (vão pensar)”, disse.

“Eu entendo que ele falou sobre a sociedade no âmbito pessoal dele e eu vi que ele ficou um pouco traumatizado, ‘qual vai ser a próximo notícia'”, explicou.