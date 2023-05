Pedro Bial tenta renovar sua relação com o jornalismo

A experiência de realizar reportagens para o “Conversa com Bial” acabou fazendo com que Pedro Bial e sua equipe se tornassem uma espécie de núcleo de produção dentro da plataforma Globoplay. Após a realização da série documental “Em Nome de Deus”, o mesmo coletivo acabou sendo responsável pelo retorno do “Linha Direta” à grade da Globo. “Produções sobre crimes reais voltaram a ser sensação no mundo inteiro. As histórias podem render grandes programas de investigação e meu interesse está nos fatos. Acredito que, assim como o documentário sobre o João de Deus, estamos realizando um serviço para a sociedade e provocando o público para uma reflexão”, avalia o jornalista.

Natural do Rio de Janeiro, Bial está na Globo desde o início dos anos 1980. Por anos, foi um correspondente internacional da emissora na sucursal de Londres, Inglaterra. De volta ao Brasil, em meados dos anos 1990, acabou como âncora do dominical “Fantástico”, onde ficou por mais de uma década. Foi nesse ponto que Bial resolveu fazer a transição para a área de entretenimento da Globo como apresentador do reality-show “Big Brother Brasil”, onde ficou de 2002 a 2016.

Paralelamente ao reality, se arriscou no programa de debate “Na Moral”, entre 2012 e 2014, sem muito sucesso. Já fora do “BBB”, em 2016, investiu em um talk-show na GloboNews, “Encontro com Bial”, que deu origem ao “Conversa Com Bial” no ano seguinte. “Até hoje me falam sobre o ‘BBB’. Foi um momento feliz da minha carreira, mas uma hora decidi retornar ao jornalismo de forma mais intensa”, avalia. Aos 65 anos, ele se orgulha da trajetória na tevê e valoriza o bom momento do programa e a repercussão de sua performance à frente do programa de true crime. “Me orgulho da clareza e transparência que estamos entregando à programação noturna da Globo”, gaba-se.

– O sensacionalismo dava o tom das primeiras versões do “Linha Direta”. O que o atraiu para o posto de apresentador desta retomada do programa?

PEDRO BIAL – Foi justamente o fato de ter liberdade para mexer no formato. O programa tinha um tipo de abordagem e troca com o público e ficou identificado por isso. Neste retorno, a ideia é apresentá-lo ao telespectador de uma forma mais arrojada, atraente e mais antenada com os dias de hoje.

– Como essa atualização se desenvolve?

BIAL – Em cada um dos programas teremos temáticas relevantes como feminicídio, violência contra crianças, LGBTfobia, racismo, entre outros. Além dos assuntos abordados, a condução também é aos olhos do agora, aproveitando-se dessa hiperconexão que está no nosso cotidiano e que tem implicações e consequências na linguagem do programa.

– As câmeras estão em toda parte, certo?

BIAL – Exatamente. Hoje em dia é muito difícil qualquer coisa acontecer em uma grande cidade sem que tenha sido captada por duas, três câmeras de segurança ou por alguém com celular filmando o momento. Isso tudo determina a investigação, os registros e em como tudo é mostrado no programa.

– Existe algum cuidado para driblar o sensacionalismo?

BIAL – Estamos mais focados na investigação do que em imagens fortes. O programa apresenta entrevistas de pessoas-chave dos casos, sejam elas parentes ou especialistas, e também conta com a participação de profissionais da nossa própria equipe de roteiristas, que trabalharam na apuração das histórias.

– Como é conciliar a produção do “Linha Direta” e do “Conversa com Bial”?

BIAL – A agenda está bem cheia, mas sou organizado e tenho uma equipe incrível. São projetos que mexem comigo de formas diferentes, complementam minha paixão pelo jornalismo e os novos rumos tanto das produções true crime quanto dos talk-shows. O “Conversa” já tem seu espaço, foi mudando ao longo do tempo e o público comprou a ideia de inesperado que o programa apresenta.