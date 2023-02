Pedro Bial chora ao lembrar de Gloria Maria: ‘pedaço de mim que vai embora’, diz

A morte de Gloria Maria nesta quinta-feira, 2, aos 73 anos, casou grande comoção nacional e Pedro Bial não conteve a emoção ao lembrar de sua relação com a jornalista e apresentadora. Bial participou do programa Encontro com Patrícia Poeta para homenagear a amiga ao vivo. “Parecíamos irmãos: brigávamos e implicávamos muito e depois nos abraçávamos. Nossa relação era uma farra”, disse o jornalista.

Bial não conteve as lágrimas ao recordar de momentos dos dois como apresentadores do Fantástico e também em grandes coberturas jornalísticas, como a Copa da França, em 1998. “Falei que fui ‘casado’ com Gloria Maria por dez anos e levaram ao pé da letra. Nós ríamos muito disso, porque fizemos tudo, mas casar e relação íntima, nunca tivemos. É um pedaço de mim que vai embora”, lamentou.

Nesta quinta-feira, 2, também é o Dia de Iemanjá. “Não foi por acaso que Iemanjá levou Gloria no dia dela, as rainhas se conhecem e são irmãs”, afirmou Bial.