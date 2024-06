Pedro Bial chora ao falar sobre mãe, que chegará aos 100 anos em breve

Pedro Bial caiu no choro no último episódio de Conversa Com Bial, exibido na sexta-feira, 31. Na edição, ele conversou com Marília Gabriela e o filho Thedoro Cochrane e se emocionou ao falar da própria mãe, Suzane Bial.

O assunto veio à tona quando Marília Gabriela falou sobre o ex-marido, Zeca Cochrane, que morreu em agosto de 2021. O filho da apresentadora falou sobre o pai com muito carinho e relembrou o luto.

“Meu pai morreu, reavaliei minha vida, o que ele tinha feio com a vida dele, o que eu estava fazendo com a minha. Eu entrei em um processo depressivo profundo, fui viver meu luto com minha mãe, em Lisboa, a convite dela”.

Ao ouvir a declaração de Cochrane, o apresentador não se conteve ao lembrar da mãe, que irá completar 100 anos em breve. “Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz”, disse.