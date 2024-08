Pedido de aumento de Elis e convite de João Gilberto: relembre histórias de Caçulinha

O maestro Caçulinha morreu na madrugada desta segunda-feira, 5, aos 86 anos. Rubens Antonio da Silva estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, havia cerca de dez dias, onde se recuperava de um enfarte. O artista ganhou projeção na TV, participando de programas da Record e, mais tarde, do Domingão do Faustão.

O músico também chegou a trabalhar com Jô Soares, que morreu há exatos dois anos. No dia da morte do apresentador, Caçulinha fez uma homenagem a Jô no Instagram e compartilhou uma foto da entrevista que concedeu ao Programa do Jô, em 2011.

“Ele foi um grande amigo. Trabalhamos juntos muitas vezes e nos divertimos muito. Só risada”, escreveu na ocasião. “Hoje o céu está em festa. Por aqui, um dia triste. Perdemos um grande artista.”

Grande contador de histórias, Caçulinha é lembrado pelos bastidores com grandes nomes da música e da televisão que contava em entrevistas. No Programa do Jô, ele relembrou a ocasião em que Elis Regina pediu um aumento de salário para o músico e sua banda ao empresário Paulo Machado de Carvalho Filho. O artista trabalhou na TV Record em Fino Trato, programa apresentado pela cantora e Jair Rodrigues.

“Ela falou: Caçulinha está ganhando muito mal. Precisa dar um aumento para ele, porque, se não der um aumento para ele, ele vai parar”, narrou. “Ele Paulo Machado respondeu: Então pode parar. Eu falei: Não, eu não. Pelo amor de Deus. Era o único emprego que eu tinha.”

O artista também contou sobre o convite que recebeu de João Gilberto para tocar com um dos maiores nomes da música brasileira. Na ocasião, o músico pediu para que Caçulinha tocasse a seu lado na inauguração do Som Brasil, em Santo Amaro.

“Eu pensei que fosse para fazer uma abertura”, disse. Quando foi informado que tocaria com o músico, ficou surpreendido, já que João Gilberto sempre foi conhecido pela sua excelência na voz e violão. “Sabe como terminou o terceiro dia? Eu afinando o violão do João Gilberto”, celebrou.

Em 2017, Caçulinha concedeu uma entrevista ao Programa do Porchat, apresentado por Fábio Porchat, e contou sobre uma ocasião em que Boni pediu para que Faustão falasse menos. “Sabe o que ele falou? Você me paga para falar, eu vou falar. O dia que você pagar para eu ficar quieto, eu fico quieto”, disse.

O músico começou a trabalhar na Bandeirantes nos anos 1980, quando conheceu Faustão e trabalhou no Perdidos Na Noite. Quando o apresentador migrou para a Globo, Caçulinha também foi, em 1989.

O velório de Caçulinha será realizado na Capela do Cemitério São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 1250, em Pinheiros, zona oeste, a partir das 11h. O sepultamento está previsto para as 16h no mesmo local.